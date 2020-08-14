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"Сейчас ему приходится туго". Трамп рассказал о болезни брата

Американский лидер отметил, что его родственник находится в больнице.

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Фото © ТАСС / Zuma

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения СМИ о том, что его младший брат Роберт заболел.

У меня замечательный брат, у нас отличные отношения на протяжении очень долгого времени — с первого дня, а это было давно. Он в больнице. Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго, — рассказал он журналистам на брифинге.

Трамп, однако, не уточнил диагноз родственника.

Американские телеканалы сообщали, что 72-летний Роберт Трамп госпитализирован сегодня в Нью-Йорке. Отмечалось, что президент намерен посетить брата в больнице. В Белом доме подтвердили поездку лидера в мегаполис, но не сообщили цель визита.

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Это далеко не первый раз, когда президент США попал в неловкую ситуацию.

Ранее Трамп прокомментировал создание российской вакцины от коронавируса.

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