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В Петербурге полыхает здание деревообрабатывающего предприятия

Информация о пострадавших не поступала.

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В Курортном районе Санкт-Петербурга загорелось производственное здание деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что горит строение по адресу улица Ленинградская, дом 93. На место происшествия немедленно выехали пожарные.

Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Отмечается, что загорелись личные вещи и мебель на площади около трёх квадратов.

По их данным, площадь пожара составляет примерно две тысячи квадратных метров. Около 21:00 спасателям удалось локализовать пламя.

Информация о пострадавших не поступала. На месте тушения пожара работает 36 человек личного состава МЧС РФ и девять единиц техники.

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По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание в электропроводке.

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