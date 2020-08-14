В Петербурге полыхает здание деревообрабатывающего предприятия

В Курортном районе Санкт-Петербурга загорелось производственное здание деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Уточняется, что горит строение по адресу улица Ленинградская, дом 93. На место происшествия немедленно выехали пожарные.
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В Зеленограде при пожаре в квартире погибло два человекаОтмечается, что загорелись личные вещи и мебель на площади около трёх квадратов.
По их данным, площадь пожара составляет примерно две тысячи квадратных метров. Около 21:00 спасателям удалось локализовать пламя.
Информация о пострадавших не поступала. На месте тушения пожара работает 36 человек личного состава МЧС РФ и девять единиц техники.