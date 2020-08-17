На продажу за 26 млн выставили милый с виду дом, но покупатели бегут оттуда, увидев подвал

Этот дом в небольшом городке в штате Миссури, США, продают на 350 тысяч долларов (25,6 млн рублей). В описании на сайте недвижимости сказано, что этот коттедж идеально подойдёт для большой семьи. Но стоит посмотреть, что скрывается внутри, становится понятно, что семья должна быть со странностями.

На первом и втором этажах ничего необычного: приятный ремонт, просторные комнаты. Всего в здании 2 спальни, 2 ванные комнаты и... девять камер для заключённых. Большая часть из них — в подвале, с крошечными окнами, защищёнными решётками.

Дом 1875 года исторически принадлежал местному шерифу и впоследствии использовался как местная тюрьма. Однако неясно, принадлежала ли тюрьма какому-то правоохранительному органу. Так или иначе, можно с уверенностью сказать, что как минимум несколько злоумышленников провели тут не одну холодную ночь.

Специфическая недвижимость привлекла к себе много внимания. На днях риелтор Джеффри Радел в своих соцсетях познакомил читателей с домом. Мужчина иронично описал дом в вирусном твитте: "ПОДОЖДИТЕ, пока не дойдёте до 30-й фотографии! Дом шерифа округа Ховард 1875 года и тюрьма. Уникальная возможность!" Конечно, на 30-й иллюстрации атмосфера здания резко меняется.

Однако непонятно, кому может приглянуться тюрьма, ведь удержание людей частными лицами точно вне закона. Впрочем, камеры можно легко переоборудовать в неплохую кладовку, пишет TMZ.