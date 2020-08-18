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Поэт Борис Пастернак найден мёртвым в московской клинике

84-летний Борис Лазаревич в последнее время тяжело болел.

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Борис Пастернак (Пургалин). Фото © osv-tv.ru

Известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин), родственник советского поэта Бориса Леонидовича Пастернака, найден мёртвым на территории клиники на Ореховом бульваре в Москве. По данным МК, тело 84-летнего литератора обнаружили около 6:45 на улице.

Издание сообщает, что 84-летний Борис Лазаревич в последнее время тяжело болел. Он находился на лечении в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России. Диагноз его неизвестен, но лежал пациент в палате на восьмом этаже.

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Он подарил множество хитов и сотрудничал также с Юрием Антоновым и Львом Лещенко.

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