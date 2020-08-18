Поэт Борис Пастернак найден мёртвым в московской клинике

Известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин), родственник советского поэта Бориса Леонидовича Пастернака, найден мёртвым на территории клиники на Ореховом бульваре в Москве. По данным МК , тело 84-летнего литератора обнаружили около 6:45 на улице.

Издание сообщает, что 84-летний Борис Лазаревич в последнее время тяжело болел. Он находился на лечении в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России. Диагноз его неизвестен, но лежал пациент в палате на восьмом этаже.