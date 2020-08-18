Поэт Борис Пастернак найден мёртвым в московской клинике

Известный сценарист, поэт-песенник Борис Пастернак (Пургалин), родственник советского поэта Бориса Леонидовича Пастернака, найден мёртвым на территории клиники на Ореховом бульваре в Москве. По данным МК, тело 84-летнего литератора обнаружили около 6:45 на улице.
Издание сообщает, что 84-летний Борис Лазаревич в последнее время тяжело болел. Он находился на лечении в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России. Диагноз его неизвестен, но лежал пациент в палате на восьмом этаже.
Умер поэт Борис Дубровин, писавший песни для Кобзона и МагомаеваОн подарил множество хитов и сотрудничал также с Юрием Антоновым и Львом Лещенко.
Ранее актёр, депутат Московской городской думы от КПРФ Николай Губенко скончался на 79-м году жизни.