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Пойманная птица повернула голову так, что зрители решили вызывать экзорциста — видео

Маленький "пленник" всего лишь хотел оглядеться вокруг.

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Видео © Facebook / Kingfisher at Rutland Water Nature Reserve

Сотрудники фонда дикой природы Leicestershire and Rutland Wildlife Trust, Англия, поделились в "Фейсбуке" роликом, который может изрядно напугать неподготовленного зрителя. На его кадрах предстала красивая маленькая птица. Она сидела на руке и, на первый взгляд, неестественно и страшно вращала головой, заводя её за спину.

Видео © Facebook / Kingfisher at Rutland Water Nature Reserve

Пользователи сообщили, что это выглядит жутко, и решили, что с пернатым что-то не так. Однако исследователи объяснили, что герой видео — зимородок. И для этих птиц характерны подобные движения головой. Ведь строение глаз не позволяет им иметь широкий угол обзора, поэтому приходится ухищряться, чтобы разглядеть обстановку вокруг.

Также исследователи добавили, что поймали зимородка, чтобы окольцевать. Затем пернатых отпускают обратно на волю, не причинив никакого вреда. Но даже после объяснения некоторые не удержались от шуток о том, что видео получилось в стиле фильма "Изгоняющий дьявола".

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