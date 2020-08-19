Арестант покончил с собой в "Матросской Тишине"

Арестант столичного СИЗО № 1, известного как "Матросская Тишина", был найден мёртвым в туалете одной из камер изолятора. Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в УФСИН, по предварительным данным, он покончил с собой.

— Реанимационные мероприятия проводились в течение часа, но результатов не принесли… Признаков насильственной смерти не обнаружено, — сообщили в ведомстве.

27-летний мужчина являлся обвиняемым по статьям "Кража" и "Грабёж", ранее уже был судим. По факту его смерти проводится служебная проверка.