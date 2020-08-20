Камера наблюдения разоблачила пушистого грабителя, который в ночи украл уже 100 разных ботинок

В январе 2020-го на дорожке у дома хозяйка заметила незнакомую ей пару обуви. Тогда она просто выбросила её. Но ботинки начали появляться всё чаще. Так, к августу Би Джей накопила уже приличную коллекцию, причём большая часть из них — это пары. Поначалу девушка не могла понять, в чём же причина загадочных появлений обуви на её участке. Подозрение пало на одного из семи котов американки.

Джордан — мой единственный кот, который бродит по ночам, поэтому я решила, что это он. Купила ему GPS-трекер и поставила камеру снаружи. И я таки его поймала! Би Джей Росс

Видео © BJ Ross

Все догадки подтвердились! На кадрах, склеенных из записей за последние восемь месяцев, Джордан приносит кучу обуви, оставляя её на улице, когда сам как ни в чём не бывало заходит в дверь для кошек. Интересно, что, даже несмотря на то, что кот обувь украл, он относится к ней как к своей и защищает соответственно.

Несмотря на всё это, он очень ответственно защищает обувь. Однажды мой брат привёл свою собаку, а Джордан всё время их охранял Би Джей Росс

Фото © BJ Ross

За всё время Би Джей уже насчитала порядка 100 ботинок. Конечно, хоть ситуация забавная, женщина чувствует себя неловко. Она уже вернула несколько пар законным владельцам и даже создала группу в Facebook, в которой выкладывают, что новенькое украл мохнатый преступник.