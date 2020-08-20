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Камера наблюдения разоблачила пушистого грабителя, который в ночи украл уже 100 разных ботинок

45-летняя Би Джей Росс из городка Алтуна, США, несколько месяцев назад начала замечать в своём доме обувь, которая просто не могла принадлежать никому из её семьи. И только камеры видеонаблюдения помогли раскрыть, из-за кого чужие ботинки, туфли и босоножки продолжали появляться.

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Фото © BJ Ross

В январе 2020-го на дорожке у дома хозяйка заметила незнакомую ей пару обуви. Тогда она просто выбросила её. Но ботинки начали появляться всё чаще. Так, к августу Би Джей накопила уже приличную коллекцию, причём большая часть из них — это пары. Поначалу девушка не могла понять, в чём же причина загадочных появлений обуви на её участке. Подозрение пало на одного из семи котов американки.

Джордан — мой единственный кот, который бродит по ночам, поэтому я решила, что это он. Купила ему GPS-трекер и поставила камеру снаружи. И я таки его поймала!

Би Джей Росс

Видео © BJ Ross

Все догадки подтвердились! На кадрах, склеенных из записей за последние восемь месяцев, Джордан приносит кучу обуви, оставляя её на улице, когда сам как ни в чём не бывало заходит в дверь для кошек. Интересно, что, даже несмотря на то, что кот обувь украл, он относится к ней как к своей и защищает соответственно.

Несмотря на всё это, он очень ответственно защищает обувь. Однажды мой брат привёл свою собаку, а Джордан всё время их охранял

Би Джей Росс

Фото © BJ Ross

За всё время Би Джей уже насчитала порядка 100 ботинок. Конечно, хоть ситуация забавная, женщина чувствует себя неловко. Она уже вернула несколько пар законным владельцам и даже создала группу в Facebook, в которой выкладывают, что новенькое украл мохнатый преступник.

Я действительно думаю, что это довольно забавно, но в то же время довольно неловко. Мне стыдно, когда он крадёт чьи-то туфли, ведь они могут сразу понадобиться. Но он просто животное и делает это не из злости

Би Джей Росс

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