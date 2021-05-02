Тайна гибели Александра Лебедя. Кто и зачем мог убрать красноярского "генерал-губернатора"

28 апреля 2002 года страну облетела весть: "Генерала Лебедя убили!" Ещё не зная причин катастрофы, народ интуитивно почувствовал: своей смертью такой политик, как Александр Лебедь — губернатор, или, как его ещё называли, "генерал-губернатор" Красноярского края — умереть не мог. Он непременно должен был погибнуть от рук врагов — скрытых или явных.

Но уже на следующий день министр по делам ГО и ЧС Сергей Шойгу огласил другую версию произошедшего: вертолёт Лебедя упал из-за плохой видимости, зацепившись за линию ЛЭП. Что же произошло на самом деле?

Катастрофа

Утром 28 апреля губернатор Александр Лебедь летел на вертолёте Ми-8 в район Ойского озера на "презентацию" горнолыжной трассы. На борту находилось ещё 19 человек: чиновники, охрана и журналисты.

Был воскресный день, и после осмотра трассы губернатор с приближёнными собирался порыбачить — на вертолёт были загружены снасти. Но в 10:15 утра в Ермаковском районе Красноярского края недалеко от Буйбинского перевала, не долетев до посадочной площадки у озера 1800 метров, его вертолёт рухнул с высоты, ещё в воздухе начав разваливаться на части.

Буйбинский перевал. Фото © Travel drom

Сидевший по правому борту губернатор был обречён: именно на эту сторону пришёлся удар тяжёлого ротора винта, сорвавшегося с места. Генерал умер от травм в больнице Абакана. Командир экипажа Ми-8 Тахир Ахмеров выжил: у него были сломаны обе ступни и правая рука, которую вырвало из плеча ручкой управления. Когда его вытащили из кабины, он тут же потребовал закидать снегом печку в салоне вертолёта — чтобы не случилось пожара.

Кроме губернатора погибло ещё семь человек: его зам Надежда Кольба, начальник Управления по туризму Лев Чернов, глава Ермаковского района Василий Роговой, сотрудник санатория Лев Конзинский и трое журналистов: Игорь Гареев, Константин Степанов и Наталья Пивоварова. Вскоре список жертв пополнился: от травм умер охранник Виталий Шлык, выпавший из вертолёта с высоты, и от инсульта неожиданно умер бортинженер Павел Есеевский.

Виноват стрелочник?

Версий трагедии было несколько: плохая погода и плохая видимость, ошибки экипажа, неисправность вертолёта, указания самого Лебедя, который якобы мог приказать пилотам лететь на предельно низкой высоте, и наконец — ЛЭП, которая не была указана на полётных картах.

Правда, власти тут же заявили, что вертолёт был в "идеальном" техническом состоянии, а возможность теракта вообще не рассматривали. Комиссия, занимавшаяся расследованием причин катастрофы, пришла к выводу, что падение Ми-8 произошло из-за столкновения в полёте с ЛЭП. Это случилось из-за неудовлетворительной подготовки к полёту экипажа, незнания местности и решения экипажа лететь по маршруту Ермаковское — Ойское озеро в плохую погоду.

Фото © Аргумент

Командир экипажа Тахир Ахмеров и его помощник Алексей Курилович пошли под суд и получили приговоры — четыре года колонии-поселения и три года условно соответственно. Оба лётчика вину не признали и подавали кассацию, но Верховный суд отклонил её. Но может ли статься, что в 2002 году комиссия просто нашла "стрелочников"? А главные виновники ускользнули от внимания?

Лебедь-политик

Генерал Лебедь был сложным человеком. Наверх десантника вынес развал СССР и череда конфликтов на границах бывшей державы. Подавление беспорядков в Тбилиси, затем — уже вполне самостоятельная операция в Приднестровье стали для Лебедя трамплином наверх. В Приднестровье у Лебедя был лишь приказ вывести остатки 14-й армии и вывезти вооружение.

Но генерал проявил инициативу: смёл артиллерией позиции молдавских войск и уничтожил переправы через Днестр. А когда кишинёвские дипломаты стали жаловаться в Кремль, пригрозил: или признание Приднестровья, или авианалёт на Кишинёв. Возражать ему не решились.

Так в России появился новый политик. Журналисты магната Гусинского называли его "наш Пиночет", а Ельцин старался использовать в своих целях. Лебедя бросали туда, где "или пан, или пропал". Много позже в вину ему ставили "Хасавьюртский мир", которым закончилась Первая чеченская война. На самом деле к войне — и в особенности к идее взять Грозный танками — Лебедь относился с неодобрением и сделал то, что считал нужным.

Народу образ "лихого вояки" импонировал. По стране гуляли его высказывания: "упал — отжался", "бью два раза, первый — в лоб, второй — по крышке гроба", "какое у него может быть сотрясение мозга — там же кость". Лебедь стал лидером Российской народно-республиканской партии, посещал США и Францию, раздавал интервью иностранным журналистам.

Фото © ТАСС / Виталий Иванов и Владимир Казанцев

На президентских выборах 1996 года он стал третьим, набрав больше 14% голосов. Его прочили в преемники Ельцина и считали, что на следующих выборах он победит. Но за полгода до знаменитой фразы Ельцина: "Я устал, я ухожу" Лебедя буквально "выдавили" из Москвы в Красноярск, где он без особого труда победил на выборах и стал губернатором. Возможно, там Лебедь надеялся найти опору и источники финансирования для будущей президентской гонки. Это было ошибкой.

Лебедь-губернатор

Для народа Лебедь сделал всё, что мог. Свернул в крае приватизацию государственной собственности, прекратил бартерные расчёты между предприятиями, наполнил бюджет. При нём ветераны войны получили больше 4 тыс. автомобилей. В крае стали открываться храмы, кадетские корпуса, гимназии, строились дороги, мосты, путепроводы. Краевые программы охватили льготами больше 400 тыс. человек. Образование края, культурная сфера и медицина получили 2 млрд рублей дополнительного финансирования.

Но с бизнесом отношения не сложились. Для него Лебедь оставался "варягом" — человеком со стороны, не знающим реальностей. Кто-то из местных олигархов сравнил команду Лебедя с "детишками, которые топчутся сапогами в чужой песочнице".

Серьёзный конфликт возник у губернатора с руководством "Норникеля" и олигархом Потаниным. Лебедь нашёл серьёзные нарушения в работе предприятия и не обанкротил его лишь потому, что это было невыгодно. В результате конфликта "Норникель" стал выводить налоги из края в Таймырский округ. А перед очередными выборами губернатора налоги упали до минимума, хотя цена на продукцию "Норникеля" только росла.

Ещё один конфликт возник с местными продавцами спиртного — Лебедь старался ограничить продажу алкоголя спецмагазинами. Третий конфликт был с местным руководством: "генерал-губернатор" запрещал выдавать зарплату чиновникам, пока не будет выплачена зарплата учителям и медикам.

Фото © ТАСС / Виталий Иванов

Но основной конфликт случился с местным предпринимателем, которого подозревали в связях с криминалом, — Анатолием Быковым, под контролем которого находился Красноярский алюминиевый завод. Лебедь принял его поддержку на выборах, но позже отказался выполнять "пожелания спонсора". Столкновение интересов закончилось приездом из Москвы сотрудников ФСБ, которые быстро накопали на предпринимателя столько компромата, что он пошёл под суд, а алюминиевый завод попал под контроль другого бизнесмена.

Кроме того, Лебедь без колебаний увольнял местных замов, назначал на должности своих людей. В прессе началась настоящая травля генерала. При этом шансы победить на выборах у Лебедя были — рейтинг оставался высоким. А значит, убрать его всё же могли.

Диверсия или разгильдяйство?

Но какие доказательства могут склонить чашу весов в пользу теракта? Любопытные факты упоминал в интервью осуждённый командир экипажа Ми-8 Тахир Ахмеров. Во-первых, не всё в порядке было с Ми-8. Накануне полёта вертолёт передали от одного предприятия другому. А значит, к полёту машину могли готовить новые люди.

Во-вторых, пилот упоминал о странном позднем звонке накануне полёта. Ахмерова не было рядом, а звонивший не представился и повесил трубку. Кто знает, быть может, пилота хотели предупредить о диверсии?

В-третьих, Ахмеров указывал, что погода 28 апреля 2002 года была отличной. Нижний край облаков находился на высоте 1600 метров. При этом были и несуразицы: пилоты ориентировались по устаревшей лётной карте 1956 года, на которой ЛЭП не было. Шли низко, и дорогу в буквальном смысле слова показывал местный чиновник.

Фото © ТАСС / Константин Кижель

В-четвёртых, Ахмеров был уверен — падать они начали с 65 метров, тогда как провод молниеприёмника ЛЭП, который намотался на хвостовой винт вертолёта, находился на высоте 37 метров. Да, была опасность задеть ЛЭП, но Ми-8 всё же сумел проскочить выше.

В-пятых, по свидетельству атамана Кызыльского казачьего войска Беспалова, оказавшегося на месте крушения одним из первых, катастрофу на видеокамеру снимал некий мужчина, который скрылся, едва атаман окликнул его.

И наконец, пилоту стало известно, что на заседании Государственной комиссии произошла ссора. Один из её членов настаивал на теракте и якобы отказался от дальнейшей работы. Так всё могло случиться, по выражению самого Лебедя: "Если виновных нет, их назначают".

Депутат Заксобрания Красноярского края Олег Захаров позднее утверждал, что на могиле генерала встретил бывших сотрудников ГРУ, которые рассказали ему, что по их мнению на вертолетных лопастях могло быть закреплено несколько граммов взрывчатки, которые в нужный момент привели в действие.

Может быть, правды мы никогда не узнаем. А возможно, она и в самом деле находится на страницах официального заключения комиссии. Оставшаяся после катастрофы инвалидом корреспондент "Красноярского рабочего" Елена Лопатина в интервью "Известиям" сказала, что причиной гибели людей стала "всеобщая расхлябанность и безответственность".

Надо признаться, что эта "расхлябанность" случилась очень вовремя — накануне выборов губернатора и за два года до президентских выборов 2004 года.

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