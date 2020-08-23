СМИ: Владелец Maybach в России отсудил у Mercedes-Benz более 740 тысяч евро

Владелец иномарки класса люкс Maybach 62S отсудил у компании Mercedes-Benz почти 750 тысяч евро за ряд технических неисправностей. Как сообщает Motor1, судебное разбирательство длилось шесть лет.

Эта история началась в 2012 году, когда российская компания ОАО "Объединение "Мастер" приобрела премиальный лимузин в свой автопарк. Отмечается, что практически сразу владелец начал замечать проблемы с автомобилем: климат-контроль иномарки периодически зависал в режиме рециркуляции, на скорости свыше 40 км/ч зеркала заднего вида складывались в обратном направлении, а пневмоподвеска словно жила своей жизнью. Обращения в дилерский центр результатов не приносили, а заменить "майбах" в корпорации отказались, поэтому владелец пошёл в суд.

За шесть лет разбирательств множество независимых экспертиз смогли доказать заводское происхождение брака, однако за это время Mercedes-Benz снял с производства автомобили данной модели, поэтому требование о замене "майбаха" сменилось денежной компенсацией.

В результате, как сообщается, арбитражный суд Москвы встал на сторону истца и обязал ЗАО "Мерседес-Бенц Рус" выплатить ОАО "Объединение "Мастер" компенсацию за бракованный лимузин в размере 742 334 евро (около 65 миллионов рублей по нынешнему курсу), а также 200 тысяч рублей судебных издержек и пошлин.