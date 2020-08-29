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15 самых смешных фото с животными, которые были сделаны в нужном месте и в нужное время

Не секрет, что животные — лучшие помощники в поднятии настроения. И если питомцев у вас нет, то тысячи милых и забавных фотографий зверят в Интернете тоже отлично справляются с этой задачей.

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Фото © Tim Clayton

Издание Insider собрало кадры с животными от лучших фотографов нашего времени. И в подборке ниже — 15 самых смешных из них.

"Воу-воу-воу!"

Фото © Courtesy of Comedy Wildlife Photo Awards

"Пузыри!"

Фото © Connie Fore / Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards

"Должно быть, они разговаривают о чём-то важном"

Фото © Stasys Povilaitis / Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards

"Улыбочку!"

Фото © George Bain / Mars Petcare Comedy Pet Photo Awards

"В моде"

Фото © Courtesy of Comedy Wildlife Photo Awards

"На шпагат!"

Фото © Courtesy of Comedy Wildlife Photo Awards

"Ещё немного, и этот медведь улетит"

Фото © Adam Parsons / Barcroft Images

"Это взгляд шока и благоговения"

Фото © George Cathcart / CWPA / Barcroft Images

"Брата-ан!"

Фото © Thomas Mangelsen / Comedy Wildlife Photography Awards 2019

"Скажи "сыр!"

Фото © Twitter / eUniFiEd

"Реакция девочки на приветствие Юнона, 15-летнего самца белухи"

Фото © Tim Clayton

"Зов природы"

Фото © Douglas Croft / CWPA / Barcroft Images

"Так близко!"

Фото © Nicolas de Vaulx / Barcroft Images

"Просто оптическая иллюзия"

Фото © Graeme Guy / CWPA / Barcroft Images

"Настоящая любовь"

Фото © FEDERICO GAMBARINI / AFP

10 животных, которых засняли в тот момент, когда их жизнь разделилась на до и после

И хоть люди обожают животных, это совсем не значит, что питомцы — баловни судьбы по жизни. Некоторым хвостатым так достаётся от фортуны, что им можно только посочувствовать. В подборке ниже — 10 бедняг, которые только что осознали всю несправедливость этого мира.

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