Издание Insider собрало кадры с животными от лучших фотографов нашего времени. И в подборке ниже — 15 самых смешных из них.
"Воу-воу-воу!"
"Пузыри!"
"Должно быть, они разговаривают о чём-то важном"
"Улыбочку!"
"В моде"
"На шпагат!"
"Ещё немного, и этот медведь улетит"
Фото © Adam Parsons / Barcroft Images
"Это взгляд шока и благоговения"
Фото © George Cathcart / CWPA / Barcroft Images
"Брата-ан!"
"Скажи "сыр!"
Фото © Twitter / eUniFiEd
"Реакция девочки на приветствие Юнона, 15-летнего самца белухи"
Фото © Tim Clayton
"Зов природы"
Фото © Douglas Croft / CWPA / Barcroft Images
"Так близко!"
Фото © Nicolas de Vaulx / Barcroft Images
"Просто оптическая иллюзия"
Фото © Graeme Guy / CWPA / Barcroft Images
"Настоящая любовь"
Фото © FEDERICO GAMBARINI / AFP
WOW-animals
15 самых смешных фото с животными, которые были сделаны в нужном месте и в нужное время
сегодня в 16:00
10 свадебных фотографий, снятых в неудачный момент, от которых молодожёны с радостью бы избавились
сегодня в 11:00
Самое доброе видео: пёс отдал свою булочку бездомной кошке, чтобы она не мучалась от голода
сегодня в 10:00