Кошка каждый день выпрашивала еду в ресторане, пока одна записка не показала её истинную морду

У многих есть постыдные секретики, о которых никто и никогда не узнает. Но Туле, сибирской кошке из Суиндона, Великобритания, повезло куда меньше и теперь о её похождениях известно всему миру. Киса никому не хотела зла, просто не могла отказаться от лишних вкусняшек, которые могли перепасть на её долю. Поэтому, плотно пообедав дома, она направлялась в кафе, которое располагалось неподалёку, пишет The Metro.

Фото © Instagram / tula_queencat

Ни посетители, ни сотрудники мясного ресторана не могли устоять против умоляющего взгляда Тулы, поэтому ей постоянно доставались обрезки и лакомства с чужого стола. Пока однажды кому-то из официантов не пришла в голову "гениальная" мысль — повязать записку на шее кошки в виде ошейника. Каково же было удивление Коул Элис, хозяйки, когда она заметила на кисе чужой ошейник. На нём было написано: "У этой кошки есть дом? Она всё время проводит в Toby Carvery".

Фото © Facebook / Cole Elise

И тут сладкая жизнь Тулы, полная вкусняшек, лопнула как мыльный пузырь. Коул поспешила уведомить сотрудников ресторана, что кошка точно домашняя и её отлично кормят, поэтому её жалобный взгляд следует игнорировать. И теперь пушистую обманщицу в ресторане угощают едой только самые слабые духом. Этой записью Коул поделилась в "Фейсбуке", приложив фото, и кошатники со всей Сети оценили находчивость Тулы.

Фото © Facebook / Cole Elise

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