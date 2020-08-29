Мама двоих детей выставила на продажу дом, в подарок к которому любой желающий получит её любовь

Недавно пользователей Сети поразила новость из Индонезии — там 31-летняя Аю Нови Астиана предлагает необычную сделку. Женщина продаёт дом в Бандунге, Индонезия, площадью в 52 квадратных метра. За него Аю просит 250 миллионов индонезийских рупий (около 1,2 миллиона рублей), но на рынке недвижимости её объявление разительно отличается от других. Если соискатель выразит желание, то женщина станет его женой совершенно бесплатно.

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Аю назвала единственные критерии для будущего мужа: он обязательно должен быть холост и ответственен. Ведь заботиться придётся не только о новой жене, но и о её двух детях, старшему из которых 12 лет. Мать-одиночка признаётся, что дерзкую идею ей подкинула одна из соседок. Аю хотела продать дом, чтобы открыть собственный бизнес и отложить на воспитание детей. Поэтому соседка пошутила, что можно тогда уже и мужа нового завести.

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Сперва женщина была смущена таким подходом, но затем решила попробовать. Аю четыре года прожила в браке, пока не была вынуждена развестись в мае прошлого года. Но одной ей стало сложно растить двух детей, поэтому теперь она ищет того, кто захочет ей помочь, пишет World of Buzz.

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