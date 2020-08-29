Парень впервые порезвился на природе, и в Twitter решили, что эти счастливые фото спасли 2020 год

Пользователь с ником AshyMalik из США поделился в "Твиттере" своим забавным опытом. Парень рассказал, что впервые порезвился, и приложил к посту снимки, где он весело и задорно скачет по поросшим травой холмам.

Сегодня я впервые порезвился, ребята. Вы когда-нибудь делали это раньше? Почему никто не говорил мне об этом? AshyMalik

Фото © Twitter / AshyMalik

Юзер признался, что после подобных шалостей у него заметно поднялось настроение, о чём можно судить по его сияющей улыбке. Парень посоветовал другим повторить его нехитрый опыт, пообещав, что это подействует словно лекарство от плохого настроения.

Если у вас плохой день, просто порезвитесь. Обещаю, вам станет лучше AshyMalik

Фото © Twitter / AshyMalik

Пользователям так приглянулась идея AshyMalik, что они поставили посту более 450 тыс. лайков. Юзеры отметили, что эти радостные фото уже сами по себе обладают терапевтическим эффектом. И решили, что "всему миру не помешало бы сейчас порезвиться и расслабиться". При этом некоторые действительно последовали примеру парня и похвастались подобными снимками в комментариях.

Фото © Twitter / AshyMalik

Эти фото просто исцелили меня, они восхитительные queenjoheen

Твоё веселье было самой прекрасной вещью, которую я видела сегодня. Продолжайте резвиться, молодой человек Sarah75795819

Фото © Twitter / Wach_Zycuff