Пользователь с ником AshyMalik из США поделился в "Твиттере" своим забавным опытом. Парень рассказал, что впервые порезвился, и приложил к посту снимки, где он весело и задорно скачет по поросшим травой холмам.
Сегодня я впервые порезвился, ребята. Вы когда-нибудь делали это раньше? Почему никто не говорил мне об этом?
AshyMalik
Юзер признался, что после подобных шалостей у него заметно поднялось настроение, о чём можно судить по его сияющей улыбке. Парень посоветовал другим повторить его нехитрый опыт, пообещав, что это подействует словно лекарство от плохого настроения.
Если у вас плохой день, просто порезвитесь. Обещаю, вам станет лучше
AshyMalik
Пользователям так приглянулась идея AshyMalik, что они поставили посту более 450 тыс. лайков. Юзеры отметили, что эти радостные фото уже сами по себе обладают терапевтическим эффектом. И решили, что "всему миру не помешало бы сейчас порезвиться и расслабиться". При этом некоторые действительно последовали примеру парня и похвастались подобными снимками в комментариях.
Эти фото просто исцелили меня, они восхитительные
queenjoheen
Твоё веселье было самой прекрасной вещью, которую я видела сегодня. Продолжайте резвиться, молодой человек
Sarah75795819
Фото © Twitter / Wach_Zycuff
Спасибо, что скрасил 2020-й. Лучший твит года!
BlissfulDynamic
WOW-funny
Парень впервые порезвился на природе, и в Twitter решили, что эти счастливые фото спасли 2020 год
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