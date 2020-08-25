В Совбезе рассказали о деструктивных действиях США в киберпространстве

Вашингтон и союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве иностранных государств. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью газете "Аргументы и факты", отметив, что они стремятся обеспечить своё доминирование в мире.

Храмов напомнил, что основными источниками киберугроз Штаты называют Россию, КНР, КНДР и Иран. Тем самым они целенаправленно формируют медийную картину, призванную оправдать последующие действия американской стороны, в том числе силового характера.

— Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий, — уточнил эксперт.

При этом России указанный показатель отводит от двух до семи процентов. Храмов добавил, что эти данные можно найти в открытом доступе. Он также заметил, что РФ необходимо принимать защитные меры на фоне наращивания американцами под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак.