В Совбезе рассказали о деструктивных действиях США в киберпространстве

Вашингтон и союзники усиливают разведывательные и деструктивные действия в киберпространстве иностранных государств. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью газете "Аргументы и факты", отметив, что они стремятся обеспечить своё доминирование в мире.
Храмов напомнил, что основными источниками киберугроз Штаты называют Россию, КНР, КНДР и Иран. Тем самым они целенаправленно формируют медийную картину, призванную оправдать последующие действия американской стороны, в том числе силового характера.
— Американцы лидируют в статистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 годы — от 40% до 75% в зависимости от типа вредоносных воздействий, — уточнил эксперт.
Трамп признал, что США устроили кибератаку на Россию. Что мешает сделать это ещё раз?Новый указ президента США развязал руки спецслужбам страны. Теперь им ничего не мешает устроить кибератаку на Россию — и не понести за это наказание.
При этом России указанный показатель отводит от двух до семи процентов. Храмов добавил, что эти данные можно найти в открытом доступе. Он также заметил, что РФ необходимо принимать защитные меры на фоне наращивания американцами под надуманными предлогами своих возможностей для кибератак.
Напомним, в марте американский лидер Дональд Трамп продлил действие указов, предусматривающих введение санкций против стран и организаций за кибератаки против США.