Рыбаки поймали неизвестное существо с "крыльями и хоботом", не подозревая, какую опасность оно таит

Рыбаки из Канады отправились на промысел на северную сторону залива Бонависта, где их поджидал большой сюрприз. Когда мужчины вытащили заброшенные на глубину более 800 метров сети, то долго не могли прийти в себя, не понимая, что за существо угодило в их ловушку. Мистического гостя не опознали даже на рыбзаводе.

Фото © Facebook / Garry Goodyear

Один из рыбаков, Гарри Гудиер, поделился фото улова у себя в "Фейсбуке" и попросил пользователей помочь опознать странное животное. Мужчина признался, что впервые встречает подобное существо, пишет CBC.

Я никогда не видел ничего подобного. Сначала подумал, что это утконос, потому что у него было большое рыло. Потом мне показалось, что у него были крылья, а нос выглядел как резиновый Гарри Гудиер

Гарри Гудиер. Фото © Facebook / Garry Goodyear