Купальник с ядом. Кто пытался отравить в Москве успешную бизнесвумен-фармацевта

Столичные оперативники разбираются в истории с отравлением молодой москвички. На её одежде и в квартире обнаружены вещества, которые, по предварительным данным, являются сильными токсинами. Женщина занимается бизнесом, однако этот инцидент связывает со своим бывшим ухажёром. Лайф выяснил некоторые подробности криминальной истории.

Бизнесвумен Валентина Марченкова проводила июльский отпуск в курортном Сочи, однако вскоре ощутила сильное недомогание. Женщину постоянно рвало, ей пришлось немедленно прервать отпуск и вернуться в Москву.

Валентина Марченкова. Фото © Facebook / Валентина Марченкова

В столице Марченкова немедленно обратилась в НИИ скорой помощи Н.В. Склифосовского с подозрением на отравление. Из Склифа её отправили сдавать анализы, пояснив, что, если отравление подтвердится, они готовы оказать всяческую помощь. 27 июля из "Инвитро" пришли результаты: в крови Марченковой В.В. обнаружен мышьяк, причём со значительным превышением допустимых параметров.

Как выяснилось, недомогания у неё были и раньше. В последние два месяца квартира Валентины была измазана какой-то белой тягучей жидкостью, её принадлежность ещё предстоит установить экспертам. Также этим раствором были измазаны одежда и нижнее бельё внутри шкафчиков. Сопоставив эти события, женщина внимательно осмотрела купальник, который брала с собой в Сочи, и нашла на нём следы какого-то вещества. Предположительно, это мышьяк. По информации Лайфа, по факту возможного отравления началась доследственная проверка.

Ревнивый бывший

По информации Лайфа, Марченкова подозревает в отравлении своего бывшего — некоего Адама Ибрагимова, у которого есть ключ от её квартиры. Женщина сообщила следствию, что её бывший ухажёр неоднократно угрожал ей и не давал спокойно жить. Но в последние полтора года он стал более миролюбивым и просил разрешения увидеться с её ребенком, отцом которого, как утверждает Марченкова, он не является. Последние два месяца, когда в квартире появилось странное вещество, ребёнок Валентины как раз отдыхал у бабушки в Крыму, ревнивец мог воспользоваться его отсутствием, чтобы отравить Валентину.

С ухажёром она рассталась ещё около шести лет назад. Но он продолжает преследовать бизнесвумен и даже якобы переходит к угрозам, записывая различные тревожные аудиосообщения "о закате жизни" и о том, что он может "перейти эту грань". Со слов самой Марченковой, когда-то Адам учился в академии МВД, но был отчислен за драку, в которой он оставил инвалидом сокурсника. Также Ибрагимов вроде как сотрудничал со спецслужбами и хвастался, что знает многие методики отравления. Якобы он изводил людей, намазывая их личные вещи токсическими веществами, после чего те чахли и через полгода умирали.

Женщина с успехом

Лайфу удалось выяснить, что Марченкова является успешной предпринимательницей, причём сферой её интересов является фармакология. Некоторое время она была в руководстве международной фармацевтической фирмы Pharma.Global и презентовала свои проекты в Дубае, где верхушка компании позиционировала её работу как пример успешной предпринимательской деятельности женщин на Ближнем Востоке.

Валентина Марченкова. Фото © Facebook / Maria Ryabukha

Из-за эпидемии коронавируса бизнесвумен пришлось вернуться в Москву, где в феврале этого года Марченкова основала ООО "Сириус". Основным видом деятельности компании заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.

О своей личной жизни в соцсетях Марченкова не рассказывает. Там также нет фото её мужчин и детей. Делится она немногим, в основном событиями своей деловой жизни. Правда, несколько лет назад женщина всё-таки приоткрыла душу: — Многие знакомые и даже бывшие друзья считают, что я такая весёлая, лёгкая, всем и всегда помогающая, понимающая и всепрощающая и вообще чувства — это не обо мне, я ведь сильная, очень сильная. И они недоумевают, почему я резко исчезаю из их жизни... По мнению Марченковой, нужно уходить из жизни людей, которые причиняют боль. Возможно, это намёк на сложные отношения с Ибрагимовым и попытка объяснить ему свой уход от него.

В настоящее время здоровью Марченковой ничего не угрожает, она живёт в другой квартире. Также 16 августа в соцсети появилось фото с Фёдором Конюховым, где бизнесвумен выглядит вполне жизнерадостно.