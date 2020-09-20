Блогер нашёл самый милый способ развлечь ребёнка, который каждый вечер катался по его территории

Мотоблогер из США с ником CanyonChasers поделился на своём ютуб-канале роликом, которые многие уже сочли самым милым видео этого лета. Мужчина рассказал, что на его подъездную дорожку повадился приезжать на велосипеде маленький мальчик. При этом постоянно срабатывала охранная система, что владельца дома сначала не обрадовало. Но вскоре он нашёл выход.

Блогер не стал прогонять мальчика или закатывать скандал его родителям. Вместо этого он нарисовал для ребёнка импровизированную гоночную трассу, чтобы тому было интереснее играть. Малыш остался в восторге от его идеи, с удовольствием вписываясь в изображённые мелом повороты. Вскоре "спортивную трассу" стали посещать другие велосипедисты и даже родители с колясками. А CanyonChasers всегда рад гостям и периодически дорисовывает трек, когда линии начинают стираться.

Каждый вечер я получал сигнал тревоги с камеры наблюдения на подъездной дорожке. Сначала меня это немного раздражало, но затем я обнаружил, что с нетерпением жду его. И вдруг жена вдохновила меня на эту идею. То, что произошло потом, стало лучшей частью этого унылого пандемийного лета CanyonChasers

Ролик блогера разлетелся по Сети и покорил множество сердец. На странице автора он собрал более миллиона просмотров, а на Reddit получил 125 тыс. лайков. По мнению пользователей, звание хорошего человека CanyonChasers точно заслужил.

Это видео вызвало у меня слёзы радости MetalDeathTrap