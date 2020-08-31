Житель Дагестана нашёл у себя под участком ещё один дом с древними кувшинами и скелетами

Мужчина из села Уркарах в Дахадаевском районе Дагестана во время ремонта в своём доме обнаружил на некоторой глубине несколько комнат с костями и древними кувшинами.

— Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своём доме капитальный ремонт... на глубине 5–6 метров им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты [находились] скелеты, — написала районная администрация в Instagram.

Отмечается, что в село поедут археологи, чтобы изучить историю этих комнат. Пролить свет на события прошлого необходимо для того, чтобы удивлённые находкой хозяева дома и их соседи смогли узнать, какие события разворачивались на их территории.