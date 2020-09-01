Китаец мучился от головных болей, и оказалось, что в течение всех 17 лет в его мозгу жил паразит

23-летний китаец по имени Чен с шести лет страдал от регулярного онемения конечностей, тошноты и головных болей. Поначалу все были уверены, что виноваты гены — у его родителей тоже были проблемы с подвижностью суставов. Поэтому мальчика даже не водили к врачам. Но, когда в 2015-м он потерял чувствительность верхней части тела, обратиться к врачам было просто необходимо.
Я не чувствовал рук и не мог ими шевелить. Я не ощущал верхнюю половину тела и очень испугался
Чен
17-летний парень обратился к специалистам, но поставил их в тупик. Поначалу они думали, что это инфекция, которая возникла из-за употребления плохо приготовленного мяса. Но стоило сделать компьютерную томографию, как стало ясно: ни пища, ни генетика ничего общего с его состоянием не имеют. В мозгу Чена нашли длинного паразита, который и вызвал редкую болезнь парганоз Mansoni. Червь "съедал" мозг китайца, что влияло и на его моторику, и на интеллект.
Понять, каким образом паразит попал в мозг парня, спустя долгие годы уже сложно. Прооперировать Чена удалось лишь недавно, летом 2020 года. За время, проведённое у китайца в мозгу, червь вырос до 12 сантиметров. Сейчас, когда китайца наконец избавили от "жильца", он получил шанс на нормальную жизнь, пишет Unilad.
WOW-news
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