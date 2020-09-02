Папарацци с трудом узнали известную певицу, ведь без косметики и фотошопа это совершенно другой человек

36-летняя американская певица Обри О'Дей постоянно балует своих фанатов откровенными снимками и видео со съёмок, демонстрируя свою идеальную фигуру. Поэтому удивление и возмущение поклонников было велико, когда в Сети появились снимки папарацци. По их информации, певицу поймали, когда она гуляла со своими собаками в Палм-Спрингс. И внешний вид звезды оставлял желать лучшего, пишет News.com.
Фото © Twitter / ▼ Dominic X ▼ и Instagram / aubreyoday
На Обри были надеты чёрные велосипедки и кофейно-розовый спортивный топ. На талии певица повязала рубашку в красно-чёрную клетку, а волосы, чтобы не мешали, завязала в пучок. Но что больше всего привлекло внимание, так это поплывшая фигура звезды и полное отсутствие шеи, которую на фоне огромных щёк было незаметно. Такого преображения кумира не ожидал никто из её фанатов.
Фото © Twitter / mandy и Instagram / aubreyoday
Сама Обри резко негативно отреагировала на появившиеся фото. Певица даже снялась в купальнике с табличкой в руке, на которой была написана дата. Певица заявила, что компрометирующие снимки — это просто пиар на её имени, хотя на них изображена вовсе не Обри. Певица никогда не считала, что её фигура идеальна, но такие инсинуации в её адрес её разозлили. Женщина рассказала, что в обществе сейчас принято стыдить всех за внешность, но в её случае эти обвинения перешли на новый уровень.
Фото © Twitter / Andy Ngô и Aubrey O'Day
Я в таком ужасе от людей, которые пойдут на многое ради кликбейта! Когда уже индустрия перестанет шеймить женщин за их тела. Простите за беспорядок на фоне, я переделываю эту комнату. Хотя уверена, теперь СМИ напишут, что я бомжиха, которая тащит в дом всякий хлам
Обри О'Дей
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