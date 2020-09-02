Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Белгороде подростки после учёбы решили подработать на стройке и сорвались с 7-го этажа. Один из них погиб

Возбуждено уголовное дело.

191
Post cover

Фото © Telegram / Белгород № 1

В Белгороде трое 16-летних студентов индустриального колледжа пошли на местную стройку подработать, в результате молодые люди упали с высота седьмого этажа. Один из них скончался в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал "Белгород № 1" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

1 сентября 2020 года после учёбы трое учащихся пошли на стройку на улице Есенина областного центра с целью заработать. Подростки были направлены на уборку мусора на 7-м этаже строящегося здания. Собранный мусор ребята решили спустить на строительной люльке. После начала движения люлька оборвалась, молодые люди упали с высоты 7-го этажа, — говорится в сообщении ведомства.

Фото © Telegram / Белгород № 1

Двое пострадавших сейчас находятся в больнице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Три человека сорвались с крыши на западе Москвы

Предположительно, это были рабочие.

Выбор редакции

Loading...