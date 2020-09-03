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Модель из Грузии так похожа на Кендалл Дженнер, что даже её муж не может найти различий: 8 фото

Теоне, разумеется, льстит такое сравнение, ведь, по её мнению, сёстры Кардашьян очень красивы.

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Фото © Instagram / teonachachua

Когда 29-летняя Теона Чачуа из Тбилиси, Грузия, впервые опубликовала своё фото, в комментариях пользователи Сети указали на её сходство с Кендалл Дженнер

Фото © Instagram / kendalljenner и teonachachua

Даже муж модели согласился с ними и после часто подшучивал над ней, заявляя, что девушки, скорее всего, родственницы, пишет Lad Bible

Фото © Instagram / kendalljenner и teonachachua

Такое сравнение Теоне очень льстило, ведь сёстры Кардашьян очень красивые и успешные женщины

Фото © Instagram / teonachachua

Когда она выкладывала свои снимки, её часто путали с Кендалл, Эмили Ратаковски или даже с Сандрой Буллок

Фото © Instagram / teonachachua

Но теперь у девушки 94 тыс. подписчиков в "Инстаграме" и её узнают на улицах как грузинскую блогершу Теону, а не американскую знаменитость

Фото © Instagram / teonachachua

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