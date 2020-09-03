Когда 29-летняя Теона Чачуа из Тбилиси, Грузия, впервые опубликовала своё фото, в комментариях пользователи Сети указали на её сходство с Кендалл Дженнер
Даже муж модели согласился с ними и после часто подшучивал над ней, заявляя, что девушки, скорее всего, родственницы, пишет Lad Bible
Такое сравнение Теоне очень льстило, ведь сёстры Кардашьян очень красивые и успешные женщины
Когда она выкладывала свои снимки, её часто путали с Кендалл, Эмили Ратаковски или даже с Сандрой Буллок
Но теперь у девушки 94 тыс. подписчиков в "Инстаграме" и её узнают на улицах как грузинскую блогершу Теону, а не американскую знаменитость
WOW-girls
Модель из Грузии так похожа на Кендалл Дженнер, что даже её муж не может найти различий: 8 фото
сегодня в 07:10
"Самая красивая женщина в мире" вышла на улицу в прозрачном боди, и никто не стерпел такой дерзости
31 августа, 14:33
Ивлеева проспорила подруге и показала фото "18+", от которого у фанатов перехватило дыхание
31 августа, 11:41