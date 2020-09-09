Хозяева поделились смешными фото своих вечно голодных котов, которые готовы на всё ради еды

"Наша кошка — большая любительница китайской еды"
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"Яичный воришка!"
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"Думаю, мы никогда не узнаем, что случилось с кошачьей мятой"
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"Мой кот додумался, что может собирать еду воротником, и украл мой тако, когда я отвернулась"
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"Фотодоказательство того, что кошка парня пыталась украсть моё печенье"
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"Проверяйте, нет ли лапы кота, прежде чем захлопнуть дверь"
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"С Рождеством! Вот мой кот, которого я поймала, когда он пытался утащить булку с праздничного стола"
Фото © Twitter / _sophocles_
"Картина маслом: Мистер Кекс крадёт кекс"
Фото © Reddit / ArmageddonWasp
"Итак, кошка моего друга решила украсть чей-то наггетс"
Фото © Reddit / jgolden832
"Кто-то украл мой ланч, не видел?"
Фото © Reddit / tylersaurus8
WOW-animals
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