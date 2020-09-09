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Хозяева поделились смешными фото своих вечно голодных котов, которые готовы на всё ради еды

Коты не сдерживают себя правилами морали. Может, поэтому они и такие очаровательные. Правда, пушистые хулиганы могут и перейти черту. В подборке ниже — десять питомцев, от которых приходится защищать свои запасы провианта, но хозяева их всё равно любят.

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Фото © Reddit / ArmageddonWasp

"Наша кошка — большая любительница китайской еды"

Видео © Imgur / kafoozalum

"Яичный воришка!"

Фото © Twitter / bbykaat

"Думаю, мы никогда не узнаем, что случилось с кошачьей мятой"

Фото © Imgur /anlyin

"Мой кот додумался, что может собирать еду воротником, и украл мой тако, когда я отвернулась"

Фото © Twitter / radtoria

"Фотодоказательство того, что кошка парня пыталась украсть моё печенье"

Фото © Imgur / zippouix

"Проверяйте, нет ли лапы кота, прежде чем захлопнуть дверь"

Фото © Instagram / carrot.tthe.cat

"С Рождеством! Вот мой кот, которого я поймала, когда он пытался утащить булку с праздничного стола"

Фото © Twitter / _sophocles_

"Картина маслом: Мистер Кекс крадёт кекс"

Фото © Reddit / ArmageddonWasp

"Итак, кошка моего друга решила украсть чей-то наггетс"

Фото © Reddit / jgolden832

"Кто-то украл мой ланч, не видел?"

Фото © Reddit / tylersaurus8

Фото с котом Шрёдингера вызвало кучу споров, ведь люди не могут понять, в коробке он или нет

Недавно на просторах сайта Reddit появилась фотография, способная взорвать мозг любому. В кадре коробка с кошкой... или нет?

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