Хозяева поделились смешными фото своих вечно голодных котов, которые готовы на всё ради еды

"Наша кошка — большая любительница китайской еды"

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"Яичный воришка!"

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"Думаю, мы никогда не узнаем, что случилось с кошачьей мятой"

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"Мой кот додумался, что может собирать еду воротником, и украл мой тако, когда я отвернулась"

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"Фотодоказательство того, что кошка парня пыталась украсть моё печенье"

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"Проверяйте, нет ли лапы кота, прежде чем захлопнуть дверь"

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"С Рождеством! Вот мой кот, которого я поймала, когда он пытался утащить булку с праздничного стола"

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"Картина маслом: Мистер Кекс крадёт кекс"

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"Итак, кошка моего друга решила украсть чей-то наггетс"

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"Кто-то украл мой ланч, не видел?"