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За секунду до жестокого нападения. 10 котят, которые впервые решили показать свою хищную натуру

Котики — одни из самых потрясающих домашних животных, о которых человек мог только мечтать. Но, несмотря на все плюсы, иногда у этих малышей включается режим охотника. И тогда лучше наготове держать игрушки, иначе сам рискуешь стать жертвой жестокого нападения дикого зверя.

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Фото © Reddit / christoscamaro

В подборке ниже — 10 котов от Bored Panda, уже готовых ринуться и растерзать свою добычу

Фото © Reddit / judenotjudas

Фото © Reddit / judenotjudas

Кот (крадётся)

Фото © Reddit / christoscamaro

Фото © Reddit / christoscamaro

"Это мой кот. Иногда у него бывает то, что мы называем кошачьим сумасшествием"

Фото © Reddit / mgweatherman08

Фото © Reddit / mgweatherman08

"Любишь спать — не позволяй котёнку себя кусать"

Фото © Instagram / cobythecat

Фото © Instagram / cobythecat

"Просто притворитесь, что вы испуганы. Это его первая атака"

Фото © Imgur / ARussianAndHisBike

Фото © Imgur / ARussianAndHisBike

"Она ещё даже и не подозревает о готовящемся нападении"

Фото © Reddit / Tutuzilla

Фото © Reddit / Tutuzilla

"Мне повезло — удалось сфотографировать её, прежде чем она выскочила из коробки, чтобы атаковать камеру"

Фото © Reddit / ik3gdvip

Фото © Reddit / ik3gdvip

"Возраст кошке не помеха"

Фото © Bored Panda

Фото © Bored Panda

"Один взгляд, и больше нет никаких сомнений, что теперь это её кровать"

Фото © Reddit / ashbashley3

Фото © Reddit / ashbashley3

"Моя кошка обожает подкрасться и неожиданно напасть на ничего не подозревающего человека, который подошёл близко к кровати"

Фото © Reddit / MarreMER

Фото © Reddit / MarreMER

Когда надежды уже не осталось. 10 потерявшихся котов, которые спустя долгие годы нашли дорогу домой

Согласно статистике Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, из десяти пропавших питомцев возвращаются домой только двое. Но эти редкие случаи — самые настоящие чудеса. В подборке ниже — десять счастливых хозяев, которым удалось воссоединиться со своими любимцами.

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