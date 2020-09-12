В подборке ниже — 10 котов от Bored Panda, уже готовых ринуться и растерзать свою добычу
Фото © Reddit / judenotjudas
Кот (крадётся)
Фото © Reddit / christoscamaro
"Это мой кот. Иногда у него бывает то, что мы называем кошачьим сумасшествием"
Фото © Reddit / mgweatherman08
"Любишь спать — не позволяй котёнку себя кусать"
Фото © Instagram / cobythecat
"Просто притворитесь, что вы испуганы. Это его первая атака"
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"Она ещё даже и не подозревает о готовящемся нападении"
Фото © Reddit / Tutuzilla
"Мне повезло — удалось сфотографировать её, прежде чем она выскочила из коробки, чтобы атаковать камеру"
Фото © Reddit / ik3gdvip
"Возраст кошке не помеха"
Фото © Bored Panda
"Один взгляд, и больше нет никаких сомнений, что теперь это её кровать"
Фото © Reddit / ashbashley3
"Моя кошка обожает подкрасться и неожиданно напасть на ничего не подозревающего человека, который подошёл близко к кровати"
Фото © Reddit / MarreMER
WOW-animals
За секунду до жестокого нападения. 10 котят, которые впервые решили показать свою хищную натуру
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