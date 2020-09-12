За секунду до жестокого нападения. 10 котят, которые впервые решили показать свою хищную натуру

В подборке ниже — 10 котов от Bored Panda, уже готовых ринуться и растерзать свою добычу

Фото © Reddit / judenotjudas

Кот (крадётся)

Фото © Reddit / christoscamaro

"Это мой кот. Иногда у него бывает то, что мы называем кошачьим сумасшествием"

Фото © Reddit / mgweatherman08

"Любишь спать — не позволяй котёнку себя кусать"

Фото © Instagram / cobythecat

"Просто притворитесь, что вы испуганы. Это его первая атака"

Фото © Imgur / ARussianAndHisBike

"Она ещё даже и не подозревает о готовящемся нападении"

Фото © Reddit / Tutuzilla

"Мне повезло — удалось сфотографировать её, прежде чем она выскочила из коробки, чтобы атаковать камеру"

Фото © Reddit / ik3gdvip

"Возраст кошке не помеха"

Фото © Bored Panda

"Один взгляд, и больше нет никаких сомнений, что теперь это её кровать"

Фото © Reddit / ashbashley3

"Моя кошка обожает подкрасться и неожиданно напасть на ничего не подозревающего человека, который подошёл близко к кровати"