Домашний кот увёл у своей же хозяйки мужа, и фото с его ревнивой мордой стали вирусными в Сети

Насрин Хами из Таиланда уже больше шести лет приходится бороться за внимание мужа Анатчая с... котом. Питомец по кличке Джарвис так прикипел к мужчине, что не отходит от него ни на шаг, чем сильно раздражает супругу. И это ещё не всё — стоит девушке подойти к мужу, как питомец начинает его ревновать.

Фото © Facebook / Nasrin Hami

Насрин рассказывает, что Джарвис хорошо к ней относится, но это не сравнится с той любовью, которую питомец испытывает к мужу таиландки. Кот появился в семье Хами около шести лет назад. С первых дней он взял за привычку приходить за обеденный стол, как только за него садился Анатчай. Поначалу супруги думали, что малыш просто хотел есть, но каждый раз он отворачивал мордочку. Тогда стало понятно — причины намного глубже.

Фото © Facebook / Nasrin Hami

Джарвис стал своего рода интернет-звездой. Насрин постоянно выкладывает фотографии питомца с супругом на странице в "Фейсбуке" Nasrin Hami, где каждый снимок автоматически становится вирусным, пишет Bored Panda. Среди знакомых семейной пары Джарвис тоже пользуется огромным вниманием — всё благодаря его безграничной любви.