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Хозяйка в ужасе обнаружила на записи камеры видеонаблюдения, с кем играют собаки, пока её нет дома

Камера слежения за домашними питомцами запечатлела, как собаки истошно лают в комнате, где кроме них никого нет. Но затем кадры и вовсе становятся похожи на трейлер нового фильма ужасов.

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Кадр из видео © TikTok / ileensilva

Недавно на TikTok завирусился ролик пользовательницы ileensilva. На жутких кадрах видно, как в комнате, заставленной вещами домашних животных, резко начинается беспричинное оживление. Собаки бегают, а затем, забравшись на диван, успокаиваются. Но это не самое страшное — с 27-й секунды на ролике происходит какая-то чертовщина.

Кадр из видео © TikTok / ileensilva

Вдруг покрывало, спадающее с дивана, начинает двигаться без видимых на то причин. Причём выглядит это так, будто какая-то невидимка дёргает его за нижний край. По-настоящему жутко. Можно подумать, что под диваном кто-то скрывается, но расстояние между ним и полом слишком маленькое.

Паранормальная активность, снятая на камеру слежения за домашними животными

ileensilva

Кадр из видео © TikTok / ileensilva

Сам ролик был опубликован ещё несколько месяцев назад, однако алгоритмы TikTok вывели его для широкой аудитории лишь недавно. За последние несколько дней его посмотрели десятки тысяч человек. В комментариях они поделились своими опасениями.

Чёрт возьми, ПОКРЫВАЛО!

braylenmack

Боже мой! Страшно!

nonijo999

Мама не верила рассказам детей о призраке в доме, но правда оказалась ещё ужаснее

31-летняя Лиа Макклоу из Ливерпуля, Англия, вместе с тремя детьми уехала от мужа в новое жильё. Жизнь шла своим чередом, но потом стало происходить нечто странное.

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