Хозяйка в ужасе обнаружила на записи камеры видеонаблюдения, с кем играют собаки, пока её нет дома

Недавно на TikTok завирусился ролик пользовательницы ileensilva. На жутких кадрах видно, как в комнате, заставленной вещами домашних животных, резко начинается беспричинное оживление. Собаки бегают, а затем, забравшись на диван, успокаиваются. Но это не самое страшное — с 27-й секунды на ролике происходит какая-то чертовщина.
Вдруг покрывало, спадающее с дивана, начинает двигаться без видимых на то причин. Причём выглядит это так, будто какая-то невидимка дёргает его за нижний край. По-настоящему жутко. Можно подумать, что под диваном кто-то скрывается, но расстояние между ним и полом слишком маленькое.
Паранормальная активность, снятая на камеру слежения за домашними животными
ileensilva
Сам ролик был опубликован ещё несколько месяцев назад, однако алгоритмы TikTok вывели его для широкой аудитории лишь недавно. За последние несколько дней его посмотрели десятки тысяч человек. В комментариях они поделились своими опасениями.
Чёрт возьми, ПОКРЫВАЛО!
braylenmack
Боже мой! Страшно!
nonijo999
WOW-animals
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