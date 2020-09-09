Хозяйка в ужасе обнаружила на записи камеры видеонаблюдения, с кем играют собаки, пока её нет дома

Недавно на TikTok завирусился ролик пользовательницы ileensilva. На жутких кадрах видно, как в комнате, заставленной вещами домашних животных, резко начинается беспричинное оживление. Собаки бегают, а затем, забравшись на диван, успокаиваются. Но это не самое страшное — с 27-й секунды на ролике происходит какая-то чертовщина.

Кадр из видео © TikTok / ileensilva

Вдруг покрывало, спадающее с дивана, начинает двигаться без видимых на то причин. Причём выглядит это так, будто какая-то невидимка дёргает его за нижний край. По-настоящему жутко. Можно подумать, что под диваном кто-то скрывается, но расстояние между ним и полом слишком маленькое.

Паранормальная активность, снятая на камеру слежения за домашними животными ileensilva

Кадр из видео © TikTok / ileensilva

Сам ролик был опубликован ещё несколько месяцев назад, однако алгоритмы TikTok вывели его для широкой аудитории лишь недавно. За последние несколько дней его посмотрели десятки тысяч человек. В комментариях они поделились своими опасениями.

Чёрт возьми, ПОКРЫВАЛО! braylenmack