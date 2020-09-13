Корги с двумя носами хотели усыпить из жалости, но любовь сотворила с ним невероятное

Очаровательной корги Некку из Финляндии очень не повезло при рождении. Её родители были именитыми выставочными собаками с родословной едва не с эпохи Тюдоров, но среди их идеального помёта случайно получилась Некку. У неё было два носа, не было глаза и соединены два позвонка в спине. Ветеринары, видя общую печальную картину, посоветовали заводчику усыпить бедняжку, потому как вряд ли бы она выжила, пишет Lad Bible.

Фото © Instagram / karkkicorgi

Заводчик с грустью согласился, но тут вмешалась судьба и 38-летний Ярмо Корхонен. У него уже были два корги, и мужчина не мог допустить, чтобы такой милый щенок пострадал. Он взял Некку к себе и начал выхаживать. Как оказалось, у пёсика не было каких-либо невероятных проблем со здоровьем. Корги росла активной и любопытной, а также немного шкодливой — она повадилась объедать крыжовник с кустов, который ей было запрещено есть.

Фото © Instagram / karkkicorgi

Игривая собака отлично сошлась с четвероногой семьёй Ярмо, правда, не сразу. Пёсики с интересом изучали необычную морду Некку, а также терпели её бодания. Малышка просто первое время не могла справиться с 3D-пространством и постоянно влетала лбом в предметы. Когда ей исполнилось восемь лет, Ярмо решил оставить пёсика у мамы за городом. Здесь Некку могла вдоволь резвиться на природе (и объедать крыжовник). По хозяину и друзьям она не успевает соскучиться — они навещают её каждую неделю.

Фото © Instagram / karkkicorgi