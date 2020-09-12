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Кошка всю ночь просидела перед камерой, ожидая видеозвонка от хозяина, но он так и не объявился

Многие считают, что коты только и делают, что гуляют сами по себе и не привязываются к хозяевам. Но мужчина из Китая показал запись, которая доказывает обратное.

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Кадры из видео © Facebook / The Paper 澎湃新闻

Житель города Далян в китайской провинции Ляонин временно живёт вдали от дома. Чтобы не терять связи со своими любимыми кошками, он установил гаджет, с помощью которого может общаться с ними по видеосвязи. Идея сработала отлично — каждый вечер, в девять часов, они созванивались, по-видимому, обмениваясь новостями за день. Но недавно мужчина пропустил запланированную беседу. То, с какой скорбью на это отреагировали питомцы, попало на видео.

Видео © Facebook / The Paper 澎湃新闻

Усатые долго ждали хозяина, а одна кошка и вовсе просидела всю ночь перед камерой в ожидании, когда мужчина ответит. Ролик стал вирусным, и его опубликовали многие китайские СМИ. В комментариях некоторые видео оценили, а кто-то посчитал странным сам факт того, что китаец с полной серьёзностью общался с котами по видео. Мол, животные не умеют разговаривать.

Кадры из видео © Facebook / The Paper 澎湃新闻

Кадры из видео © Facebook / The Paper 澎湃新闻

Но ведь коты и собаки не умеют разговаривать...

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