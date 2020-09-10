Водитель в шоке обнаружил, сколько грязи скопилось на автокреслах, которые выглядели всегда чистыми

Недавно в "Фейсбуке" завирусился пост автолюбительницы из Австралии. В видео девушка показала, что скрывается в обивке автокресел, и слабонервным лучше этого не видеть. Может показаться, что сиденье довольно чистое, но это лишь иллюзия. Стоит воспользоваться моющим пылесосом и средством для ковров, как сразу становится ясно: о чистоте и разговора быть не может.
Видео © Facebook
Когда женщина обработала все поверхности, она проверила резервуар с водой. Зрелище поразит любого. Внешне жидкость напоминала больше нефть. Сама хозяйка машины удивилась не меньше. Ведь ей и в голову не приходило, что в салоне, где она проводит не один час в неделю, так много грязи.
Какая гадость! Решила сделать генеральную уборку, хотя не очень то в ней нуждалась, даже пятен никаких не видела. Так выглядит десятилетняя грязь
Пользовательница "Фейсбука"
Кадры из видео © Facebook
В комментариях под постом пользователи разделились. Кому-то видео однозначно показалось отвратительным. Однако нашлись и те, кто умудрился найти в нём что-то завораживающее, пишет Daily Mail.
Отвратительно, но круто
Пользователь "Фейсбука"
О боже... Но так залипательно!
Пользователь "Фейсбука"
Это просто отвратительно. Мне нравится!
Пользователь "Фейсбука"
WOW-news
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