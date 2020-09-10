Водитель в шоке обнаружил, сколько грязи скопилось на автокреслах, которые выглядели всегда чистыми

Недавно в "Фейсбуке" завирусился пост автолюбительницы из Австралии. В видео девушка показала, что скрывается в обивке автокресел, и слабонервным лучше этого не видеть. Может показаться, что сиденье довольно чистое, но это лишь иллюзия. Стоит воспользоваться моющим пылесосом и средством для ковров, как сразу становится ясно: о чистоте и разговора быть не может.

Видео © Facebook

Когда женщина обработала все поверхности, она проверила резервуар с водой. Зрелище поразит любого. Внешне жидкость напоминала больше нефть. Сама хозяйка машины удивилась не меньше. Ведь ей и в голову не приходило, что в салоне, где она проводит не один час в неделю, так много грязи.

Какая гадость! Решила сделать генеральную уборку, хотя не очень то в ней нуждалась, даже пятен никаких не видела. Так выглядит десятилетняя грязь Пользовательница "Фейсбука"

Кадры из видео © Facebook

В комментариях под постом пользователи разделились. Кому-то видео однозначно показалось отвратительным. Однако нашлись и те, кто умудрился найти в нём что-то завораживающее, пишет Daily Mail.

Отвратительно, но круто Пользователь "Фейсбука"

О боже... Но так залипательно! Пользователь "Фейсбука"