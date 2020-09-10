Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Водитель в шоке обнаружил, сколько грязи скопилось на автокреслах, которые выглядели всегда чистыми

Девушка решила, что пора прибраться в авто и прочистила сиденья с помощью моющего пылесоса. Кадры, которые она сняла в процессе, способны вдохновить на скорую уборку любого.

158

Кадры из видео © Facebook

Недавно в "Фейсбуке" завирусился пост автолюбительницы из Австралии. В видео девушка показала, что скрывается в обивке автокресел, и слабонервным лучше этого не видеть. Может показаться, что сиденье довольно чистое, но это лишь иллюзия. Стоит воспользоваться моющим пылесосом и средством для ковров, как сразу становится ясно: о чистоте и разговора быть не может.

Видео © Facebook

Когда женщина обработала все поверхности, она проверила резервуар с водой. Зрелище поразит любого. Внешне жидкость напоминала больше нефть. Сама хозяйка машины удивилась не меньше. Ведь ей и в голову не приходило, что в салоне, где она проводит не один час в неделю, так много грязи.

Какая гадость! Решила сделать генеральную уборку, хотя не очень то в ней нуждалась, даже пятен никаких не видела. Так выглядит десятилетняя грязь

Пользовательница "Фейсбука"

Кадры из видео © Facebook

В комментариях под постом пользователи разделились. Кому-то видео однозначно показалось отвратительным. Однако нашлись и те, кто умудрился найти в нём что-то завораживающее, пишет Daily Mail.

Отвратительно, но круто

Пользователь "Фейсбука"

О боже... Но так залипательно!

Пользователь "Фейсбука"

Это просто отвратительно. Мне нравится!

Пользователь "Фейсбука"

Таксидермистка сама сделала предложение парню, подарив самое отвратительное кольцо из всех возможных

Когда дело доходит до предложения руки и сердца, люди идут на разные ухищрения, чтобы получить заветное "да". Кто-то устраивает массовые милые флешмобы, а кому-то и этого мало. Своему возлюбленному таксидермистка вручила кольцо с частью мёртвой мыши внутри. Как насчёт такой романтики?

Выбор редакции

Loading...