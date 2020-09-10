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В Иркутской области ищут жертв педикюрши-самоучки "Леди Коготок"

Скандально известную в стране женщину уже дважды задерживали.

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Фото © СУ СКР по Иркутской области

Следователи в Иркутской области разыскивают возможных жертв педикюрши-самоучки Елены Дзык, которая "славится" необычными и опасными медицинскими услугами. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2018 году женщина и двое сообщников пополнили запасы лекарств и медицинских изделий, сняли дом в городском посёлке Марково и проводили семинар-практикум, где отрывали жертвам ногти на ногах и обучали их восстанавливать повреждения.

При этом "Леди Коготок", как сама себя называет Елена, имеет дурную славу по всей стране. Своими "процедурами" она уже известна как минимум в Московской области и Хабаровске, где от её действий пострадало десять человек. Медицинского образования, как и лицензии, у женщины нет. Свой бизнес она осуществляет незаконно.

Педикюршу-"мясника", которая отрывала ногти клиентам, арестовали в Хабаровске

Начинающие мастера платили до 95 тысяч рублей, чтобы посетить её семинар, где на реальных моделях отрабатывается техника избавления от всех болезней путём полного удаления ногтей.

Следователи просят жителей Иркутской области, ставших свидетелями либо пострадавшими от действий Елены Дзык, обратиться к ним.

Ранее Лайф сообщал, что полуголая вебкамщица из Харькова избила ребёнка на глазах у зрителей, забыв завершить прямой эфир.

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