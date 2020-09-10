В Иркутской области ищут жертв педикюрши-самоучки "Леди Коготок"

Следователи в Иркутской области разыскивают возможных жертв педикюрши-самоучки Елены Дзык, которая "славится" необычными и опасными медицинскими услугами. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2018 году женщина и двое сообщников пополнили запасы лекарств и медицинских изделий, сняли дом в городском посёлке Марково и проводили семинар-практикум, где отрывали жертвам ногти на ногах и обучали их восстанавливать повреждения.

При этом "Леди Коготок", как сама себя называет Елена, имеет дурную славу по всей стране. Своими "процедурами" она уже известна как минимум в Московской области и Хабаровске, где от её действий пострадало десять человек. Медицинского образования, как и лицензии, у женщины нет. Свой бизнес она осуществляет незаконно.

Следователи просят жителей Иркутской области, ставших свидетелями либо пострадавшими от действий Елены Дзык, обратиться к ним.