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Пятилетнему мальчику раздавило голову столом во время свадьбы

Врачам не удалось спасти его жизнь.

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Фото © Pixabay

Пятилетний мальчик Лука из американского города Гленвью, штат Иллинойс, погиб во время несчастного случая на свадьбе, куда были приглашены его родители. Об этом сообщает газета New York Post.

Торжество проходило в одном из отелей в пригороде Чикаго, мальчик забрался на стол, который стоял напротив дивана, где играли остальные дети. Когда он попытался слезть со стола, то ухватился рукой за столешницу. Она не выдержала нагрузки и начала падать на голову ребёнка.

Лука был доставлен в больницу со множественными травмами, однако, несмотря на все усилия врачей, от полученных травм ребёнок скончался. Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее Лайф рассказывал о девушке из Дагестана, которая скончалась во время собственной свадьбы.

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