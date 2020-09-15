Пассажир простоял в самолёте 6 часов, чтобы дать жене выспаться, но их фото вызвало только жалость

Американец Кортни Ли Джонсон в своём твиттер-аккаунте courtneylj_ опубликовал снимок, которым можно иллюстрировать, как выглядит настоящая любовь. Во время очередного перелёта рядом с парнем оказалась супружеская пара, на которую нужно равняться.

Фото © Twitter / courtneylj_

Этот парень простоял все шесть часов полёта, чтобы его жена могла поспать. ВОТ что такое любовь courtneylj_

Вскоре после публикации твит стал вирусным. За неделю его репостнули больше трёх тысяч раз. Также публикация собрала порядка 15 тысяч лайков. Однако, судя по комментариям, пользователи соцсети с автором поста совсем не согласны. Кто-то не уверен, что это можно называть любовью.

Это не любовь. Это эгоизм со стороны женщины. Разве она не может просто положить голову ему на колени и заснуть? Любовь так не работает, лол Jessicalavril_e

Это крайний случай безумия и забитый муж. Жену меньше всего беспокоит её собственный супруг Subhasis_Mumbai

Фото © Twitter / courtneylj_

Но среди комментаторов нашлись и те, кто вообще поставил под сомнение отношения парочки. На руках у мужчины нет ни одного кольца, а выражение его лица словно говорит: "Кто это?!", пишет Mirror.