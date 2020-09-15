Пассажир простоял в самолёте 6 часов, чтобы дать жене выспаться, но их фото вызвало только жалость

Американец Кортни Ли Джонсон в своём твиттер-аккаунте courtneylj_ опубликовал снимок, которым можно иллюстрировать, как выглядит настоящая любовь. Во время очередного перелёта рядом с парнем оказалась супружеская пара, на которую нужно равняться.
Этот парень простоял все шесть часов полёта, чтобы его жена могла поспать. ВОТ что такое любовь
Вскоре после публикации твит стал вирусным. За неделю его репостнули больше трёх тысяч раз. Также публикация собрала порядка 15 тысяч лайков. Однако, судя по комментариям, пользователи соцсети с автором поста совсем не согласны. Кто-то не уверен, что это можно называть любовью.
Это не любовь. Это эгоизм со стороны женщины. Разве она не может просто положить голову ему на колени и заснуть? Любовь так не работает, лол
Это крайний случай безумия и забитый муж. Жену меньше всего беспокоит её собственный супруг
Но среди комментаторов нашлись и те, кто вообще поставил под сомнение отношения парочки. На руках у мужчины нет ни одного кольца, а выражение его лица словно говорит: "Кто это?!", пишет Mirror.
У меня один вопрос. 1.1. Почему она просто не легла ему на колени? 1.2. Почему у него нет кольца на пальце?
WOW-news
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