Хозяйка 12 лет жила в доме, не подозревая, какие романтические послания спрятаны в его стенах

Пользовательница Reddit rex2525 поделилась фотографией "клада", который она нашла в своём же доме. По словам девушки, она живёт в нём уже 12 лет и никак не планировала найти что-то подобное. В вентиляционной шахте она отрыла целую стопку бумаг, связанных бечёвкой. Оказалось, любовные послания.

Несмотря на то что каждое письмо было подписано, узнать, когда именно велась переписка, без помощи специалистов оказалось невозможно. В посланиях указаны только время, день и месяц. Год же оставался неизвестен. Однако в комментариях появился пользователь OwlOfDerision. По его словам, он работает в музее и ему часто приходится датировать письма. Когда девушка — автор поста поделилась снимком одного из посланий, специалист его проанализировал и пришёл к выводу: написано в 30–50-х годах XX века.

Также пользователи сошлись во мнении, что послания отправляла девушка. В этом помогло определиться содержание письма.

"Дорогой,

Не ожидай, что это послание будет очень интересным. Знаю, этого не произойдёт, ведь я ужасно хочу спать. Мама говорит, что я измотала себя всей этой беготнёй. У мамы и папы послеобеденный сон (не понимаю, почему они хотят спать), и мне особо нечего делать, поэтому я пишу тебе, дорогой. <...> Я ужасно скучала по тебе в эти выходные, и чёрт его знает, что будет на праздниках. Я совершенно несчастна, и прошлой ночью я бы отдала всё, только чтобы увидеть тебя. Даже если ты не придёшь на танцы, не бойся, что я буду флиртовать с Брауном или кем-то ещё, ведь я никого так не люблю, как тебя..."