Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Хозяйка 12 лет жила в доме, не подозревая, какие романтические послания спрятаны в его стенах

Девушка впервые открыла вентиляционное отверстие в доме, где живёт уже больше десяти лет. Помимо пыли и насекомых хозяйка обнаружила старинные письма.

147

Фото © Reddit / rex2525

Пользовательница Reddit rex2525 поделилась фотографией "клада", который она нашла в своём же доме. По словам девушки, она живёт в нём уже 12 лет и никак не планировала найти что-то подобное. В вентиляционной шахте она отрыла целую стопку бумаг, связанных бечёвкой. Оказалось, любовные послания.

Я открыла вентиляционное отверстие в стене и обнаружила старые любовные письма, перевязанные верёвкой

rex2525

Фото © Reddit / rex2525

Фото © Reddit / rex2525

Несмотря на то что каждое письмо было подписано, узнать, когда именно велась переписка, без помощи специалистов оказалось невозможно. В посланиях указаны только время, день и месяц. Год же оставался неизвестен. Однако в комментариях появился пользователь OwlOfDerision. По его словам, он работает в музее и ему часто приходится датировать письма. Когда девушка — автор поста поделилась снимком одного из посланий, специалист его проанализировал и пришёл к выводу: написано в 30–50-х годах XX века.

Фото © Reddit / rex2525

Фото © Reddit / rex2525

Также пользователи сошлись во мнении, что послания отправляла девушка. В этом помогло определиться содержание письма.

"Дорогой,

Не ожидай, что это послание будет очень интересным. Знаю, этого не произойдёт, ведь я ужасно хочу спать. Мама говорит, что я измотала себя всей этой беготнёй. У мамы и папы послеобеденный сон (не понимаю, почему они хотят спать), и мне особо нечего делать, поэтому я пишу тебе, дорогой. <...> Я ужасно скучала по тебе в эти выходные, и чёрт его знает, что будет на праздниках. Я совершенно несчастна, и прошлой ночью я бы отдала всё, только чтобы увидеть тебя. Даже если ты не придёшь на танцы, не бойся, что я буду флиртовать с Брауном или кем-то ещё, ведь я никого так не люблю, как тебя..."

Это маленькое письмо любовнику от женщины. Она рассказывает ему о своём дне, а затем, давя на чувство вины, заставляет его пойти с ней на танцы

andysaurus_rex

Обожаю! "Не приходи на танцы... Я ни с кем не буду флиртовать..." Она та ещё манипуляторша!

crabmuncher

10-летняя девочка оставила милое послание для новых хозяев дома на колёсах, и её слова покорили Сеть

Записка, оставленная в прикроватной тумбочке дома на колёсах, умилила не только новых хозяев, но и тысячи пользователей Сети.

Выбор редакции

Loading...