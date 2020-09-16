Главный секрет С-400. Что испугало французских разведчиков в Чёрном море

Иностранные корабли-разведчики часто бывают в Чёрном море, но неприкрытые шпионские миссии выполняются моряками НАТО едва ли не впервые.

Вспоминая Дональда Кука

Все боевые корабли, посещающие акваторию Чёрного моря, обязаны соблюдать доктрину Монтрё. Согласно ей другие государства имеют возможность отправлять в бассейн Чёрного моря, но с существенными ограничениями — не более 30 тыс. тонн сроком не более чем на 21 день. Часто район Чёрного моря посещают боевые корабли, порт приписки которых далёк от Чёрного моря. Так, например, в Чёрном море побывал канадский фрегат "Торонто" и британский "Реджеле Фердинанд". Все они заходят в акваторию не только для демонстрации флага, но и с сугубо практическими целями.

Чем может заканчиваться такая "демонстрация решимости", хорошо могут рассказать моряки американского эсминца "Дональд Кук", решившие в 2014 году демонстративно зайти в район постоянного присутствия кораблей Черноморского флота. Включения системы береговой обороны "Бастион" и облучения корабля тогда оказалось достаточно, чтобы американский корабль описал "восьмёрку" на поверхности моря и на полному ходу умчался в закат. С 2014 года российские военные приступили к регулярному наращиванию группировку в Крыму, и все без исключения детали и тонкости работы военных систем начали интересовать американских военных.

Эсминец УРО "Дональд Кук". Фото © Wikipedia

Капитан первого ранга в отставке Сергей Молько отметил, что сбор электронного банка данных с сигналами российской военной техники — рутинная процедура для американских военных, однако проводить эти операции американцам с каждым разом всё сложнее.

Всё поменялось после учений "Кавказ-2012". Тогда систему управления войсками начали использовать совершенно по-новому. О том, что такие учения провели, американцы узнали из новостей, а не от разведки. С точки зрения безопасности, силами РЭБ тогда удалось создать электронный купол вокруг района учений. Стратегия эта прижилась, и в Крыму военные сделали то же самое, просто на другом уровне Сергей Молько Капитан первого ранга в отставке

С воздуха и с моря

В 2015 году после начала масштабного перевооружения Черноморского флота Владимир Путин произнесёт исторические слова. "Мы сделали из Крыма крепость", — сказал тогда президент. Никакой ошибки в этом утверждении нет. Крым действительно стал непроницаем для всех любопытных глаз и с воздуха, и с моря. Помимо комплексов "Бастион" с крылатыми ракетами в Крыму появились сверхсовременные самолёты Су-30 морской авиации ВМФ России, современные фрегаты с ракетными комплексами "Калибр", а компанию им в ближайшее время составят два "русских "Мистраля", построенных по проекту 23900 "Прибой".

За защиту воздушного пространства в Крыму отвечают комплексы С-400, секрет работы которых интересует многие страны мира, в том числе расположенные через океан от полуострова. Американские беспилотники RQ-4 Global Hawk и самолёты-разведчики RC-135 летают над Крымом регулярно. Оба самолёта оснащаются мощной активно-пассивной антенной, благодаря которой американские военные на протяжении многих лет пытаются "снять" характеристики и частоты работы всей военной инфраструктуры Крыма, включая комплексы С-400. Однако присутствие американских самолётов часто играет против американских военных. Чтобы последних не обвиняли в опасном поведении, доставать российские военные секреты из нейтральных вод рядом с Крымом отправляются натовские корабли и самолёты.

Есть на что посмотреть

На вскрытие главных военных секретов в Крыму США и "партнёры" по НАТО направляют значительные ресурсы. Делать это американские военные пытаются при помощи коллег из НАТО. Например, пока самолёты-разведчики В-52 ВВС США барражировали у самого края международного воздушного пространства, радиочастотную обстановку над Крымом "прощупывал" французский разведывательный корабль Dupuy de Lome. С точки зрения технической оснащённости ничего примечательного в нём нет — обычный, если не сказать заурядный, корабль-разведчик. Зато объекты, которые французский корабль с водоизмещением в 3,5 тыс. тонн пытался "прощупать", представляют исключительный интерес для военных США и НАТО.

Секреты базы Черноморского флота и кораблей, находящихся у причальной стенки, охраняет комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". Среди военных он получил прозвище "царь-выжигатель" за способность "забивать каналы связи" на тысячи километров. Кроме дальности о комплексе неизвестно практически ничего. Военные разворачивают "Мурманск-БН" несколько раз в год, и, помимо учений, комплекс регулярно включается в работу, но цели и задачи для такой техники являются секретными и не комментируются военными.

Комплексы "Тор-М2" (равно как и весь эшелон системы ПВО), которые прикрывают С-400 в Крыму, также являлись предметом изучения французского корабля-шпиона. Всё дело в том, что приближение любого зарубежного самолёта, особенно носителя ядерного оружия В-52, и тем более имитация ядерного удара "встречаются" режимом повышенной боевой готовности. Роль "провокатора" в этом случае играли В-52, а французскому фрегату досталась роль шпиона с магнитофоном для записи всех изменений.

Удар по ушам

Французское издание Air&Cosmos отметило, что с точки зрения безопасности полуостров Крым и база Черноморского флота являются "ультразащищёнными" со всех точек зрения. В составе крымской группировки войск находятся: не менее 85 истребителей, корабли с ракетами "Калибр" и комплексы С-400, которые могут уничтожить любого противника. Однако под ракетный обстрел французский корабль-разведчик не попал, но район проведения разведывательной операции покинул ещё быстрее, чем американские самолёты В-52. Фокус с исчезновением источники Лайфа в ОПК объясняют просто — французов могли "подсветить" с берега.

Здесь опять нужно вспомнить историю с эсминцем "Дональд Кук". После включения в работу станции наведения "Монолит" (она замеряет параметры цели — дальность, скорость, размеры, тип) американцы решили не испытывать судьбу и убрались из Чёрного моря. Французских военных могли проверить на прочность не только "Монолитом", но и "Красухой" — комплексом радиоэлектронной борьбы, который "давит" все каналы связи и практически парализует работу любой техники. Его военные могли включить в ответ на приближение французского корабля-разведчика к российским территориальным водам.

По словам кандидата технических наук, одного из создателей комплекса радиоэлектронной борьбы "Мандат" Сергея Влашкова, добыть данные о российских военных объектах в Крыму американским военным и французскому кораблю не удалось.

Американцы даже покупают часть информации о российской военной технике у других стран. Это не секрет уже. Шпионить самим становится всё сложнее — самолёты перехватывают, маршруты полётов беспилотников знают. Скрытность практически нулевая. Вот и приходится делать финт ушами, чтобы хоть какие-то крупицы информации собрать. Для С-400 опасности никакой. РЭБ всю группировку накрывает как тёплое пуховое одеяло в холодную погоду Сергей Влашков Кандидат технических наук, один из создателей комплекса радиоэлектронной борьбы "Мандат"