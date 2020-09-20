Самые стильные старички в мире доказали, что жизнь после 70 только начинается: 10 красочных нарядов

Жителей Берлина, Германия, уже не первый год поражает модная парочка, которая часто выгуливает свои наряды на улицах города, пишет Daily Mail
Фото © Instagram / g.krabbenhoft
75-летний Гюнтер Крабенхёфт всю жизнь проработал шеф-поваром, зато теперь отрывается на полную, меняя один образ за другим
Его подружка — 70-летняя Бритт Канья — часто составляет ему компанию, поражая любителей моды своими дерзкими образами и обилием аксессуаров
Гюнтер уже прославился на весь мир как дедушка-хипстер и модный дедушка, набрав в "Инстаграме" 87,3 тысячи подписчиков
И хоть Бритт пока не получила своего прозвища и в "Инстаграме" на неё подписано 44,6 тысячи человек, по популярности бабушка не уступает своему бойфренду
WOW-news
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