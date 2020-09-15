Хайди Клум поздравила сына с 15-летием пикантным фото, показав, как его мать выглядит без одежды

47-летняя Хайди Клум публикует не только пикантные фото, сделанные вместе с молодым мужем — гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. На этот раз она показала в "Инстаграме" откровенный снимок из прошлого, чтобы поздравить с днём рождения своего сына.
На фото модель предстала полностью обнажённой. Хайди Клум скрестила ноги, опустила взгляд и придерживала сильно округлившийся живот. Её светлые волосы разлетелись в стороны, едва прикрывая пышную грудь.
15 лет назад ты появился на свет. Я так горжусь, что ты часть меня. Ты огонёк в моих глазах и любовь всей моей жизни. С днём рождения, Генри... Пусть твой день рождения сегодня будет таким же особенным, как и ты
В подписи модель указала и автора снимка. Им оказался фотограф Рассел Джеймс, который написал у себя на странице, что очень рад, что Хайди наконец показала этот кадр.
Нет большего удовольствия, чем быть приглашённым на съёмку самых личных портретов друзей. Хотя такие фотографии в основном никогда не публикуются. За исключением случая, когда Генри исполняется 15 лет:)
При этом пользователи разделились на два лагеря: одни восхищались завораживающей красотой модели, другие решили, что не хотят видеть столь интимные моменты. "Это настолько личное, что мне кажется, я не должен на это смотреть", — отметил один из юзеров. Впрочем, маме четверых детей не привыкать к подобным комментариям. Она никогда не стеснялась своего тела и ранее характеризовала себя как нудистку.