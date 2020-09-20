Шиба-ину постоянно портит общие фото с друзьями, но результат того стоит: 10 уморительных примеров

Йоко Кикучи не только инструктор по йоге в Гонконге, но и счастливая обладательница четырёх самых прекрасных шиба-ину

Фото © Instagram / yokokikuchi_ks

Ещё счастливее Йоко была бы, если бы одна из собак — Хина — не пыталась саботировать все фото, что девушка пытается сделать

Фото © Instagram / yokokikuchi_ks

Пока Момо, Кикко и Саша стараются и позируют хозяйке, принимая нужные позы, маленькая вредительница портит кадр

Фото © Instagram / yokokikuchi_ks

В её арсенале много уловок: посмотреть не в ту сторону, раскрыть пошире пасть, высунуть язык или — самое вопиющее — повернуться спиной к фотографу

Фото © Instagram / yokokikuchi_ks

Такое ощущение, что у Хины больше нет целей в жизни, только одна — не дать Йоко прославиться за счёт фото милых пёсиков

Фото © Instagram / yokokikuchi_ks

Но кто же знал, что именно коварное поведение Хины принесёт хозяйке долгожданную славу, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / yokokikuchi_ks

На инстаграм Йоко подписано больше 85 тыс. человек, и, честно сказать, мало кто из них интересуется анахата-йогой

Фото © Instagram / yokokikuchi_ks

Фотограф домашних животных Марк Роджерс дал несколько советов всем, кто хочет научиться снимать своих любимцев

Фото © Instagram / yokokikuchi_ks

Во-первых, нужно выключить вспышку, а чтобы фото получались насыщенными, снимать утром или вечером, когда свет ложится лучше всего

Фото © Instagram / yokokikuchi_ks

Также стоит дать своим питомцам привыкнуть к звуку затвора: фотографируйте всё вокруг и с разной частотой, чтобы животные перестали бояться