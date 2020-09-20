Шиба-ину постоянно портит общие фото с друзьями, но результат того стоит: 10 уморительных примеров

Йоко Кикучи не только инструктор по йоге в Гонконге, но и счастливая обладательница четырёх самых прекрасных шиба-ину
Ещё счастливее Йоко была бы, если бы одна из собак — Хина — не пыталась саботировать все фото, что девушка пытается сделать
Пока Момо, Кикко и Саша стараются и позируют хозяйке, принимая нужные позы, маленькая вредительница портит кадр
В её арсенале много уловок: посмотреть не в ту сторону, раскрыть пошире пасть, высунуть язык или — самое вопиющее — повернуться спиной к фотографу
Такое ощущение, что у Хины больше нет целей в жизни, только одна — не дать Йоко прославиться за счёт фото милых пёсиков
Но кто же знал, что именно коварное поведение Хины принесёт хозяйке долгожданную славу, пишет Bored Panda
На инстаграм Йоко подписано больше 85 тыс. человек, и, честно сказать, мало кто из них интересуется анахата-йогой
Фотограф домашних животных Марк Роджерс дал несколько советов всем, кто хочет научиться снимать своих любимцев
Во-первых, нужно выключить вспышку, а чтобы фото получались насыщенными, снимать утром или вечером, когда свет ложится лучше всего
Также стоит дать своим питомцам привыкнуть к звуку затвора: фотографируйте всё вокруг и с разной частотой, чтобы животные перестали бояться
WOW-animals
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