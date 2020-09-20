Не умереть молодым. Автогонщик рассказал, как ездить на машине и не погибнуть в ДТП

Простые правила пригодятся и начинающим водителям, и опытным автолюбителям с многолетним стажем.

Будь здоров, не кашляй

Говоря о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы ездить без аварий, автогонщики отмечают, что первое в списке на проверку — физическое состояние. Садиться за руль после застолья — очевидная вещь, пояснять которую тем не менее приходится каждый год. В 2019 году по вине пьяных водителей произошло 15 тыс. ДТП. Если желания становиться героем вечерних новостей и фигурантом уголовного дела нет, то нужно переходить к другим контрольным проверкам. Врач-невролог Денис Осипов отмечает, что на восприятие окружающей обстановки, особенно когда дело касается вождения, влияет сразу несколько факторов.

Гипертония, гипотония, заболевания, связанные с нервной и сердечно-сосудистой системой, особенно те, что обостряются в зависимости от погоды, влияют на реакцию водителя. Что уж говорить — человеческий организм довольно хрупок, и даже температура может ослабить реакцию. Именно по этой причине медицинский осмотр на общественном транспорте обязателен. Во время такого осмотра есть вероятность отправить водителя долечиваться — и тем самым будет предотвращена авария Денис Осипов Врач-невролог

Дать угла

Победитель чемпионата России по драг-рейсингу, чемпион Ростовской области по дрифту 2019 года Владимир Третьяк рассказал, что для безопасного вождения в городе нужно контролировать не только машину, но и всю окружающую обстановку.

На дороге у меня основной принцип: езди как хочешь, если это не мешает другим людям. Фактически только езда с соблюдением всех правил дорожного движения позволяет не мешать другим и безопасно двигаться самому. Водителям нужно научиться понимать, почему, как и зачем люди едут вокруг, нужно научиться "чувствовать поток" и контролировать не только себя. Просчитывать обстановку на три-пять машин вперёд — хороший навык, от приобретения которого во многом зависит безопасность движения Владимир Третьяк Автогонщик

Одной из главных ошибок новичков за рулём, по словам Третьяка, является слишком медленная реакция на происходящее и низкая скорость движения.

Одной из самых распространённых ошибок новичков считается езда с низкой скоростью. Для того чтобы ехать безопасно и правильно, нужно подстраиваться под поток и следить за скоростью. Ехать быстрее потока можно только в пределах разрешённой скорости. Медленное движение — тоже плохо. Тихохода начинают постоянно обгонять, риск ДТП повышается Владимир Третьяк Автогонщик

Город не для гонок

Переносить гоночный стиль в обычное движение, по словам автогонщика, тоже не стоит.

Гоночная траектория на вхождении в поворот только увеличит расход резины. Если это многополосная дорога, то такая траектория может помешать другим водителям, которые едут в обычном режиме и никуда не торопятся Владимир Третьяк Автогонщик

Значительная часть ДТП, по словам Третьяка, происходит не только из-за несоблюдения приоритетов, но и при проезде на запрещающие сигналы светофора.

Проезд на жёлтый сигнал светофора очень опасен. Безопаснее всего остановиться. Рисковать можно на подготовленной трассе, когда идут соревнования, но даже там есть стандарты безопасности, нарушать которые нельзя. Проезд на запрещающие сигналы светофора — это неоправданный риск и увеличение шансов на попадание в тяжёлое ДТП Владимир Третьяк Автогонщик

Про скорость движения Третьяк отзывается однозначно — резких манёвров на дороге лучше избегать, а для того, чтобы не приходилось совершать их вынужденно, двигаться лучше со скоростью потока.

Нужно ехать со средней скоростью потока, тогда и обгоны совершать легко. Другие водители будут прогнозировать перестроения, и любая поездка будет проходить безопасно Владимир Третьяк Автогонщик

Третьяк отметил также, что многое в городе зависит не только от водителя, но и от автомобиля, на котором передвигаются участники движения. Законы физики в этом смысле неизменны — чем слабее автомобиль, тем труднее ему разгоняться. Противоположный вывод тоже имеет право на существование — чем быстрее автомобиль, тем сложнее им управлять: тормозной путь мощной машины с высокой скорости до полной остановки гораздо больше, чем у гражданского седана или хетчбэка.

В этом смысле чётких предписаний нет, но руководствоваться лучше наиболее оптимальными параметрами, которые, по мнению автогонщика, позволят двигаться в городе с разрешённой скоростью и максимальным уровнем комфорта.

Идеальный городской автомобиль для обычного водителя мне видится в следующей конфигурации. Если это передний привод, то мощность двигателя — примерно 120 лошадиных сил. Если выбор сделан в пользу заднего привода, то это примерно 200 сил. Этого будет достаточно, чтобы никого не тормозить и соблазна погонять на такой мощности тоже не будет Владимир Третьяк Автогонщик

В завершение разговора Третьяк пояснил, что организм человека стареет и со временем навык быстрой реакции начинает теряться. По словам автогонщика, есть определённый рубеж, по достижении которого нужно быть особенно внимательным на дорогах.