Фитнес-тренер ответила хейтерам, показав на фото, что целлюлит не смог сделать её менее горячей

28-летняя Эмили Рикеттс из Великобритании за свою жизнь смогла пройти несколько испытаний, добившись идеального для себя результата. Но такой успех не может не вызвать зависть у недалёких людей. Они, стараясь сделать свой день лучше, написывают гадости фитнес-блогерше, на которые Эмили наконец-то решила ответить. Последней каплей стало обвинение в непрофессионализме, причиной которому послужил целлюлит.

Фото © Instagram / emrickettz

Девушка смогла похудеть с большого веса, но убрать апельсиновую корку ей так и не удалось. Раньше она часами гуглила способы выровнять кожу, а после поняла, что нужно просто смириться. Эмили смогла принять и полюбить себя, на что и поспешила указать хейтерам, которые не смогли понять главного, пишет Yahoo.

Фото © Instagram / emrickettz

Что ж, оказывается, мы всё ещё живём в мире, где растяжки, складки и ямки на коже определяют вашу способность быть сильной, стойкой и достойной лучшего. Вы видите целлюлитные ноги, а я вижу ноги, которые смогли донести меня до успеха в жизни. Благодаря им я окончила школу, бакалавриат и магистратуру с отличием. Эти ноги могут поднять меня со штангой весом в две меня. Они помогают мне быть хорошей женой, дочерью, сестрой, другом и мамой моих собакенов Эмили Рикеттс

Фото © Instagram / emrickettz