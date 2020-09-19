Фитнес-тренер ответила хейтерам, показав на фото, что целлюлит не смог сделать её менее горячей

28-летняя Эмили Рикеттс из Великобритании за свою жизнь смогла пройти несколько испытаний, добившись идеального для себя результата. Но такой успех не может не вызвать зависть у недалёких людей. Они, стараясь сделать свой день лучше, написывают гадости фитнес-блогерше, на которые Эмили наконец-то решила ответить. Последней каплей стало обвинение в непрофессионализме, причиной которому послужил целлюлит.
Девушка смогла похудеть с большого веса, но убрать апельсиновую корку ей так и не удалось. Раньше она часами гуглила способы выровнять кожу, а после поняла, что нужно просто смириться. Эмили смогла принять и полюбить себя, на что и поспешила указать хейтерам, которые не смогли понять главного, пишет Yahoo.
Что ж, оказывается, мы всё ещё живём в мире, где растяжки, складки и ямки на коже определяют вашу способность быть сильной, стойкой и достойной лучшего. Вы видите целлюлитные ноги, а я вижу ноги, которые смогли донести меня до успеха в жизни. Благодаря им я окончила школу, бакалавриат и магистратуру с отличием. Эти ноги могут поднять меня со штангой весом в две меня. Они помогают мне быть хорошей женой, дочерью, сестрой, другом и мамой моих собакенов
Девушка объяснила, что очень важно всё делать, опираясь на любовь и уважение к себе. Не нужно видеть в упражнениях наказание для себя. И не стоит ненавидеть себя за то, что пропустил тренировку, лучше любить себя за то, что удалось сделать хоть что-то. Эмили подчеркнула, что следит за питанием и занимается фитнесом, потому что любит своё тело и хочет о нём заботиться.
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