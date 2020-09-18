В России накрыли ОПГ "билетëров". Они обманули людей на 1 млрд рублей — видео

В России раскрыли деятельность крупной сети, которая занималась подпольной перепродажей билетов в ведущие театры и на футбольные матчи по завышенным ценам. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Выйти на мошенников правоохранителям удалось при расследовании уголовного дела о продаже билетов на спектакли Мариинки через сайт-двойник. Их реализация велась без разрешения правообладателя, товарный знак театра использовался в доменном имени.

Как уточнила Петренко, в период с 2018 по 2020 год участники организованной преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих российских учреждений культуры. Они спекулировали на продаже билетов, реализовав их на сумму свыше миллиарда рублей.

Деньги поступали на расчётные счета, обналичивались и распределялись между участниками ОПГ, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В состав группы входило свыше 50 человек. Они реализовали билеты в том числе через кол-центры, расположенные в Москве и Владимире.

Обыски были проведены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях. У соучастников изъяли платёжные карты, компьютерную технику, черновые записи и выручку от незаконной деятельности. Причастным может грозить штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.