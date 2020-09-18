Папарацци застали Антона Лапенко за объятиями с возлюбленной, имя которой он тщательно скрывал

Вчера в Сочи на "Кинотавр" приехало много новых звёздных гостей. Среди них был и Антон Лапенко. На традиционной афтепати кинофестиваля общественности удалось узнать, кто же его дама сердца. Парня засняли в компании актрисы нашумевшего сериала "Чики" — Алёны Михайловой.
Фото © Super
Сообщается, что Лапенко с Михайловой прилетели в Сочи в начале дня. Антон выделил время для красной дорожки, а девушка, сославшись на плохое самочувствие, сбежала от объективов фотографов. Но вечером пара всё-таки вышла вместе. По информации издания Super, они в обнимку прогулялись по ресторану "Дионис", где проходила афтепати. После актёры отправились на пляж.
В начале марта Лапенко в интервью Дудю рассказал, что он состоит в отношениях. Можно подсчитать, что вместе они как минимум семь месяцев.
Я переживаю сейчас очень приятный момент в жизни. Я боюсь наговорить всего, потому что это начальный этап
Фото © Instagram / anton_lapenko, mikhailova_al
Однако звёзды раньше уже появлялись вместе на мероприятиях, но чувствам никогда волю не давали. К примеру, в начале сентября актёрский состав сериала "Чики" приходил на шоу "Вечерний Ургант". На записи Лапенко и Михайлова держались друг от друга на расстоянии. Однако на общей фотографии с Иваном за кулисами видно, как Антон обнимает Алёну намного смелее, чем позволено коллегам.
Фото © Instagram / mikhailova_al
Хоть пока официального подтверждения романтических отношений между актёрами нет, фанаты уже успели восхититься и порадоваться за кумиров.
Есть там между ними что-то или нет — в принципе, дело, пожалуй, не наше, НО: тот факт, что два таких невероятных человека проводили время вместе... Вау, вселенная скоро схлопнется от концентрации красоты в одном месте
Так мило, даже если они не встречаются
Если они встречаются, то я очень за них рада, потому что они оба нереальные. Но разве Антон не ко всем очень тактильный? Он постоянно с кем-то обнимается, а ещё он же не очень любит говорить про любовную жизнь, было бы странно для него так открыто с кем-то обжиматься... хз
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