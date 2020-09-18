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Папарацци застали Антона Лапенко за объятиями с возлюбленной, имя которой он тщательно скрывал

Лапенко — одна из самых главных звёзд Интернета последних лет. В своём инстаграм-аккаунте актёр сумел собрать аудиторию в 4,5 млн человек, и многие из них интересуются, с кем же встречается их кумир. Журналистам удалось узнать ответ на этот вопрос.

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Фото © Instagram / anton_lapenko, mikhailova_al

Вчера в Сочи на "Кинотавр" приехало много новых звёздных гостей. Среди них был и Антон Лапенко. На традиционной афтепати кинофестиваля общественности удалось узнать, кто же его дама сердца. Парня засняли в компании актрисы нашумевшего сериала "Чики" — Алёны Михайловой.

Фото © Super

Фото © Super

Сообщается, что Лапенко с Михайловой прилетели в Сочи в начале дня. Антон выделил время для красной дорожки, а девушка, сославшись на плохое самочувствие, сбежала от объективов фотографов. Но вечером пара всё-таки вышла вместе. По информации издания Super, они в обнимку прогулялись по ресторану "Дионис", где проходила афтепати. После актёры отправились на пляж.

В начале марта Лапенко в интервью Дудю рассказал, что он состоит в отношениях. Можно подсчитать, что вместе они как минимум семь месяцев.

Я переживаю сейчас очень приятный момент в жизни. Я боюсь наговорить всего, потому что это начальный этап

Антон Лапенко

Фото © Instagram / anton_lapenko, mikhailova_al

Фото © Instagram / anton_lapenko, mikhailova_al

Однако звёзды раньше уже появлялись вместе на мероприятиях, но чувствам никогда волю не давали. К примеру, в начале сентября актёрский состав сериала "Чики" приходил на шоу "Вечерний Ургант". На записи Лапенко и Михайлова держались друг от друга на расстоянии. Однако на общей фотографии с Иваном за кулисами видно, как Антон обнимает Алёну намного смелее, чем позволено коллегам.

Фото © Instagram / mikhailova_al

Фото © Instagram / mikhailova_al

Хоть пока официального подтверждения романтических отношений между актёрами нет, фанаты уже успели восхититься и порадоваться за кумиров.

Есть там между ними что-то или нет — в принципе, дело, пожалуй, не наше, НО: тот факт, что два таких невероятных человека проводили время вместе... Вау, вселенная скоро схлопнется от концентрации красоты в одном месте

AlphaNBel

Так мило, даже если они не встречаются

iceyvasya

Если они встречаются, то я очень за них рада, потому что они оба нереальные. Но разве Антон не ко всем очень тактильный? Он постоянно с кем-то обнимается, а ещё он же не очень любит говорить про любовную жизнь, было бы странно для него так открыто с кем-то обжиматься... хз

froggycrocs

Решетова объявила о расставании с Тимати спустя 11 месяцев после рождения их сына

Эта новость стала настоящим ударом для фанатов пары.

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