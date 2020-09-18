Папарацци застали Антона Лапенко за объятиями с возлюбленной, имя которой он тщательно скрывал

Вчера в Сочи на "Кинотавр" приехало много новых звёздных гостей. Среди них был и Антон Лапенко. На традиционной афтепати кинофестиваля общественности удалось узнать, кто же его дама сердца. Парня засняли в компании актрисы нашумевшего сериала "Чики" — Алёны Михайловой.

Сообщается, что Лапенко с Михайловой прилетели в Сочи в начале дня. Антон выделил время для красной дорожки, а девушка, сославшись на плохое самочувствие, сбежала от объективов фотографов. Но вечером пара всё-таки вышла вместе. По информации издания Super, они в обнимку прогулялись по ресторану "Дионис", где проходила афтепати. После актёры отправились на пляж.

В начале марта Лапенко в интервью Дудю рассказал, что он состоит в отношениях. Можно подсчитать, что вместе они как минимум семь месяцев.