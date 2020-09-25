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Питбуля нашли в настолько плохом состоянии, что он мог умереть в любой момент, но произошло чудо

Питбуль по кличке Афина находилась при смерти, когда прохожие нашли её на окраине Сан-Паоло, Бразилия. Тогда незнакомцы позвонили Алессандро Деско, который и стал спасителем умирающего животного.

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Фото © Instagram / pitsales99

Алессандро воспитывает двоих детей и... шестерых псов. Мужчина так любит этих питомцев (питбулей особенно), что, когда ему позвонили с просьбой спасти собаку, которая в любой момент могла умереть, он, не думая, выехал за ней. Когда бразилец прибыл, лишь через час ему удалось найти Афину среди высокой травы. Она была в ужасном состоянии.

Фото © Instagram / pitsales99

Фото © Instagram / pitsales99

Кожа собаки была поражена инфекцией, а веки опухли настолько, что она едва могла что-то видеть. Мало того, на лбу животного была огромная гниющая рана. Алессандро тут же взял собаку на руки и повёз к ветеринару

Фото © Instagram / pitsales99

Фото © Instagram / pitsales99

Врачи беспокоились, не поразила ли инфекция внутренние органы, ведь в таком случае все их усилия были бы тщетными. Афине сильно повезло: рентген и УЗИ показали, что всё в порядке. Но рана на лбу прогнила так сильно, что медикам, очищая её, пришлось вымывать и личинок

Фото © Instagram / pitsales99

Фото © Instagram / pitsales99

Долгие недели, проведённые в стационаре, и куча лекарств дали результат. Собаку нашли 27 апреля, и вот спустя пять месяцев её состояние стало гораздо лучше

Фото © Instagram / pitsales99

Фото © Instagram / pitsales99

Хоть ещё недавно врачи сомневались, выживет ли питомец, Алессандро уже ищет для него новый дом с любящими хозяевами, пишет Bored Panda

Фото © Instagram / pitsales99

Фото © Instagram / pitsales99

В Курганской области пёс спас котёнка от неминуемой смерти, переведя его через дорогу — видео

Распространённый миф гласит, что коты с собаками — заклятые враги. Это видео не оставит от сложившегося стереотипа и следа. Автомобилист заснял, как на дороге в глубинке России животное помогло другому, и от этих кадров растает даже самое холодное сердце.

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