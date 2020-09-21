47-летняя Хайди Клум порезвилась у бассейна с молодым мужем, сняв перед ним свой купальник

47-летняя Хайди Клум решила скрасить осенние дни, показав поклонникам в инстаграм-историях жаркие снимки, пишет Daily Star. На кадрах знаменитая блондинка предстала в компании своего молодого супруга — 31-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Влюблённые весело проводили время у бассейна, не стесняясь демонстрировать полуобнажённые тела.

Фото © Instagram / heidiklum

Модель настолько развеселилась, что стала позировать топлес, ослепительно улыбаясь. Хайди похвасталась стройной загорелой фигурой, снова заставив фанатов забыть, что она намного старше своего мужа-музыканта. На одном из кадров она спрятала обнажённый бюст за руками, а на другом кокетливо прикрыла эмодзи в виде бабочки.

Фото © Instagram / heidiklum

Несмотря на то что влюблённые состоят в браке уже более полутора лет, их чувства друг к другу ничуть не угасают. В соцсетях постоянно появляются совместные снимки пары, где они наслаждаются обществом друг друга. А нередко эти снимки настолько страстные и откровенные, что фанатам приходится краснеть от стыда.

Фото © Instagram / heidiklum