"Ворона — маркер благополучия". Орнитолог объяснил дождь из птиц в Саратовской области

В массовом падении ворон на дороги в городе Балакове Саратовской области могут быть виноваты местные нефтехимические производства. Об этом Лайфу рассказал врач-орнитолог, президент ассоциации любителей птиц Владимир Романов.

— Скорее всего, виноваты местные нефтехимические производства. Тут надо понимать, как роза ветров шла, какой ветер был. Мог быть какой-то выброс, который соединился с водяным паром, дал сильные вот эти токсины, и произошло поражение головного мозга и поражение лёгких, например. Это могло случиться очень быстро. Необходимо делать вскрытие и смотреть, в каком состоянии органы в первую очередь, — поделился своей версией орнитолог.

Также Владимир Романов оценил вероятность смерти птиц от гриппа. По его словам, в случае заражения вороны стали бы вялыми и малоподвижными, а вот падать на землю от этой болезни они не могут. В данном случае, уверен орнитолог, видна реакция мозга на химикаты.

— Ворона — это маркер благополучия экологической среды. Вот у нас сейчас звучат призывы: давайте мы уничтожим этих ворон, ещё кого-то. Я думаю, что это совершенно неправильно, потому что это биомаркер очень важный для городов, где живут люди, потому что они сразу реагируют. Если идёт их массовая гибель, надо сразу обращать внимание, потому что это наши спасители, — добавил учёный.