"Будущее — за быстрой информацией". Главред NEWS.ru назвал тренды развития СМИ после пандемии

СМИ будущего будут гораздо быстрее поставлять информацию потребителям, и основная её часть будет в виде непродолжительного визуального контента. Например, как в сервисах TikTok и Likee. Притом это актуально не только для России, а в целом для мира. Такой прогноз развития сферы СМИ дал главный редактор NEWS.ru Мусейб Алекперов на форуме РИФ in the City.

— В России растёт новое поколение, которое не читает или читает совсем мало. Информацию молодёжь воспринимает не буквенно, а в виде коротких видео, образов и презентаций. Этот тренд зародился не в России, а пришёл к нам с Запада, где исторически читают ещё меньше. Поэтому, чтобы быть на одной волне, надо трансформировать технологии. Будущее — за быстрой информацией, которую получать и передавать надо с помощью лишь одного клика, — сказал Алекперов.

В своём выступлении с темой "Будущее СМИ после пандемии. Новые акценты" медиаменеджер подчеркнул, что ситуация с коронавирусом, несмотря на множество негативных для всего мира моментов, открыла для медиа новые возможности.

— Во время пандемии ощущался всплеск трафика, связанный с общим интересом россиян к коронавирусу и вынужденным нахождением дома. Даже те, кто не интересовался новостями, прогнозами и аналитикой по ситуации, волей-неволей вовлекались в процесс и читали новостную повестку, — подчеркнул Алекперов.