Уралец на тракторе искромсал иномарку. Жуткое видео появилось в сети не просто так — видео

Видео VK/[ТЕ] Типичный Екатеринбург
В соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина громит на погрузчике легковой автомобиль. Автор видео призывает водителя остановиться, но тот кромсает и переворачивает иномарку, пока она не превращается в груду железа.
Как утверждалось в подписи к видео, инцидент произошёл в Свердловской области. Якобы местный предприниматель отправился на Алтай, а в своём доме за старшего оставил сотрудника, друга семьи по имени Николай. У бизнесмена также дома остался совершеннолетний сын, который после отъезда отца выпил спиртного и собирался покататься на своём автомобиле. Николай не дал молодому человеку сесть пьяным за руль и спрятал ключи от его машины. Тогда сын предпринимателя забрался в трактор и начал в отместку рушить машину Николая.
Однако позднее появилось опровержение этой версии. Бизнесменом оказался Э. Однораленко, который действительно отправился на Алтай. Но никакого конфликта в его доме, как утверждает мужчина, не было. По его словам, видео постановочное — ради привлечения внимания и лайков в соцсетях.
— Два ребёнка — один взрослый, другой молодой — решили блогерами стать. Машина куплена была за 20 тысяч рублей два года назад, хлам полный, — рассказал паблику "[ТЕ] Типичный Екатеринбург" предприниматель.
В центре Москвы компания друзей в шутку засунула пьяного товарища в багажник такси. Но есть и более драматичная версия "похищения" — видеоСогласно ей, для мужчины всё могло закончиться не очень хорошо.
Как сообщал Лайф, ранее жена известного пакистанского блогера Адиля Раджпута в слезах объявила о его смерти в ДТП, однако прибывшие к их дому с соболезнованиями подписчики встретили блогера живым.
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