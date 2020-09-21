Уралец на тракторе искромсал иномарку. Жуткое видео появилось в сети не просто так — видео

В соцсетях распространился видеоролик, на котором мужчина громит на погрузчике легковой автомобиль. Автор видео призывает водителя остановиться, но тот кромсает и переворачивает иномарку, пока она не превращается в груду железа.

Как утверждалось в подписи к видео, инцидент произошёл в Свердловской области. Якобы местный предприниматель отправился на Алтай, а в своём доме за старшего оставил сотрудника, друга семьи по имени Николай. У бизнесмена также дома остался совершеннолетний сын, который после отъезда отца выпил спиртного и собирался покататься на своём автомобиле. Николай не дал молодому человеку сесть пьяным за руль и спрятал ключи от его машины. Тогда сын предпринимателя забрался в трактор и начал в отместку рушить машину Николая.

Однако позднее появилось опровержение этой версии. Бизнесменом оказался Э. Однораленко, который действительно отправился на Алтай. Но никакого конфликта в его доме, как утверждает мужчина, не было. По его словам, видео постановочное — ради привлечения внимания и лайков в соцсетях.

— Два ребёнка — один взрослый, другой молодой — решили блогерами стать. Машина куплена была за 20 тысяч рублей два года назад, хлам полный, — рассказал паблику "[ТЕ] Типичный Екатеринбург" предприниматель.