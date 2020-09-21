Молодая жена Петросяна впервые выложила совместные фото с новорождённым сыном

75-летний юморист Евгений Петросян и его 31-летняя жена Татьяна Брухунова долго водили поклонников за нос, не раскрывая никаких подробностей о своём сыне Вагане. Малыш появился на свет в марте этого года, хотя супруги отрицали все слухи о беременности и утверждали, что свободная одежда Татьяны лишь дань моде и собственному стилю. Женщина даже публиковала прошлогодние фото без живота. Однако в марте всё раскрылось, а недавно на свой юбилей Евгений Ваганович поставил точку, поделившись фото с сыном.
Теперь пришла очередь и счастливой матери. Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме" общие фото с сыном, которые были сделаны во время прогулки. Судя по всему, природой и свежим воздухом Татьяна с малышом наслаждались в парке у Новодевичьего монастыря. "Воскресные прогулки теперь такие" — подписала она снимки, чем вызвала в комментариях волну умиления от подписчиков. Многие также отметили, как стильно выглядит женщина, несмотря на заботы о маленьком сыне.
Самая стильная мамочка!
Не знаю, как люди вот так красиво гуляют с колясочками 🤷♀️ У меня всё время орать и выгибаться начинала, ни фига спокойно не лежала 😁
Танечка, с сыночком в коляске вы ещё больше расцвели в своём счастье. Вам так к лицу материнство. Мне кажется, вы даже какая-то другая... Конечно, лучше. Будьте здоровы❤️
Фото © Instagram / petrosyanevgeny
Разумеется, подписчики не удержались от горы вопросов, которые Татьяна не стала игнорировать. Она призналась, что в Сочи Ваган ездил вместе с ними — никто его не оставлял дома на попечении десятка нянь. Женщина рассказала, что ребёнком вообще занимается сама, не прибегая к посторонней помощи, ведь в сложных ситуациях молодая супруга юмориста всегда может обратиться к маме.
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