Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Молодая жена Петросяна впервые выложила совместные фото с новорождённым сыном

Любую информацию о ребёнке молодожёны тщательно скрывали.

547

Фото © Instagram / bruhunova

75-летний юморист Евгений Петросян и его 31-летняя жена Татьяна Брухунова долго водили поклонников за нос, не раскрывая никаких подробностей о своём сыне Вагане. Малыш появился на свет в марте этого года, хотя супруги отрицали все слухи о беременности и утверждали, что свободная одежда Татьяны лишь дань моде и собственному стилю. Женщина даже публиковала прошлогодние фото без живота. Однако в марте всё раскрылось, а недавно на свой юбилей Евгений Ваганович поставил точку, поделившись фото с сыном.

Фото © Instagram / bruhunova

Фото © Instagram / bruhunova

Теперь пришла очередь и счастливой матери. Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме" общие фото с сыном, которые были сделаны во время прогулки. Судя по всему, природой и свежим воздухом Татьяна с малышом наслаждались в парке у Новодевичьего монастыря. "Воскресные прогулки теперь такие" — подписала она снимки, чем вызвала в комментариях волну умиления от подписчиков. Многие также отметили, как стильно выглядит женщина, несмотря на заботы о маленьком сыне.

Фото © Instagram / bruhunova

Фото © Instagram / bruhunova

Самая стильная мамочка!


ellen_zapashnaya

Не знаю, как люди вот так красиво гуляют с колясочками 🤷‍♀️ У меня всё время орать и выгибаться начинала, ни фига спокойно не лежала 😁

iren_abb

Танечка, с сыночком в коляске вы ещё больше расцвели в своём счастье. Вам так к лицу материнство. Мне кажется, вы даже какая-то другая... Конечно, лучше. Будьте здоровы❤️

lana1904a

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Разумеется, подписчики не удержались от горы вопросов, которые Татьяна не стала игнорировать. Она призналась, что в Сочи Ваган ездил вместе с ними — никто его не оставлял дома на попечении десятка нянь. Женщина рассказала, что ребёнком вообще занимается сама, не прибегая к посторонней помощи, ведь в сложных ситуациях молодая супруга юмориста всегда может обратиться к маме.

Дедушка, а ты точно папа? Звёзды российского шоубиза, которые стали родителями после 70 лет

Сегодня Евгений Петросян наконец-то показал своего маленького сына подписчикам в "Инстаграме", чем вызвал небывалое оживление. Но известный комик не единственный папа, который может похвастаться поздним пополнением в семье. Вспоминаем самых смелых звёзд, которым возраст не помешал завести ребёнка.

Выбор редакции