10 фото самого сладкого чау-чау, который благодаря необычному окрасу напоминает огромное печенье

Когда Шефу было всего два месяца, он впервые узнал, что такое слава. Тогда его хозяйка Сара Гамильтон поделилась фотографиями питомца в специальной группе Dogspotting Society в "Фейсбуке"

Фото © Instagram / theoreocloud

Там кадры собрали больше 20 тысяч реакций, натолкнув Сару на мысль, что у её нового пса есть потенциал

Фото © Instagram / theoreocloud

С тех пор прошло почти полгода. Малыш вырос и теперь весит 36 килограммов. Вместе с ним растёт и его аудитория. Когда Шеф стал известен, Сара создала инстаграм-аккаунт, и теперь на него подписано 69 тысяч человек!

Фото © Instagram / theoreocloud

Хоть официальная кличка щенка — Шеф, чаще всего его зовут Облако Орео — всё из-за его пушистой шерсти и оригинального окраса

Фото © Instagram / theoreocloud

Но его внешний вид не самое главное. У пса удивительный характер. По словам хозяйки, он обожает играть с детьми и обниматься

Фото © Instagram / theoreocloud

Первое, что мы заметили в нём, помимо его симпатичных пятен, — это то, что он любит обниматься и спать рядом с людьми. Кстати, теперь у него самый громкий храп в семье Сара Гамильтон

Фото © Instagram / theoreocloud

Ещё он любит играть с другими собаками и детьми. Теперь же, когда он стал старше, он оказался очень терпеливым щенком, который любит учиться. Так или иначе, он всё такой же идеальный, как был при нашем знакомстве Сара Гамильтон

Фото © Instagram / theoreocloud

В "Инстаграме" Шеф публикует фотографии как самый настоящий блогер. Участвует в челленджах, фотографирует еду и даже рекламирует товары от спонсоров

Фото © Instagram / theoreocloud

В общем, делает всё, чтобы обеспечить безбедную старость себе... и своей семье

Фото © Instagram / theoreocloud

Кстати, хозяева тоже часто появляются на общих снимках, пишет Bored Panda