Ратаковски примерила новый купальник, который был так мал, что фанаты с трудом нашли его на фото

Американская модель Эмили Ратаковски не стесняется демонстрировать поклонникам чуть больше, чем позволяют нормы приличия. Именно поэтому среди подписчиков 29-летней звезды нет слабых духом, ведь такие откровенные фото могут довести кого угодно. В этот раз красотка продемонстрировала своё подтянутое тело в бирюзовом купальнике, но выбрала для этого не самую удачную позу.

Фото © Instagram / emrata

Эмили не стала ничего усложнять, распустив волосы и создав пляжный образ. Из него выбивались лишь босоножки со шнуровкой и на высоком каблуке, который и так длинные ноги модели превратил просто в бесконечные. И чтобы проверить поклонников на стойкость, девушка снялась в таких ракурсе и позе, что и без того крошечный купальник стал вовсе незаметным.

Фото © Instagram / emrata

Ноги просто от ушееей

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Поза просто крышесносная и такая властная dariahuber

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Фото © Instagram / emrata