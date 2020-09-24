Ратаковски примерила новый купальник, который был так мал, что фанаты с трудом нашли его на фото

Американская модель Эмили Ратаковски не стесняется демонстрировать поклонникам чуть больше, чем позволяют нормы приличия. Именно поэтому среди подписчиков 29-летней звезды нет слабых духом, ведь такие откровенные фото могут довести кого угодно. В этот раз красотка продемонстрировала своё подтянутое тело в бирюзовом купальнике, но выбрала для этого не самую удачную позу.
Эмили не стала ничего усложнять, распустив волосы и создав пляжный образ. Из него выбивались лишь босоножки со шнуровкой и на высоком каблуке, который и так длинные ноги модели превратил просто в бесконечные. И чтобы проверить поклонников на стойкость, девушка снялась в таких ракурсе и позе, что и без того крошечный купальник стал вовсе незаметным.
Ноги просто от ушееей
Поза просто крышесносная и такая властная
Выглядишь будто из фильма Тарантино
И хоть Эмили Ратаковски всегда выбирает удачные позы, её подтянутая фигура на самом деле плод упорных и долгих тренировок. Девушка добилась большой популярности из-за своей внешности, ради которой она постоянно пропадает в зале и устраивает долгие прогулки с собакой. На инстаграм модели подписано 26,8 млн человек, для которых Эмили выкладывает фото в одежде (чаще всего купальниках) собственного бренда Inamorata.
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