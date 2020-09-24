В Сети набирает популярность видео странного момента с участием 44-летней ведущей американского утреннего шоу Fox & Friends Эйнсли Эрхардт. Когда журналистка внимательно слушала высказывание своего коллеги, камера внезапно сместилась и из кадра пропало лицо ведущей. Зато туда попал её пышный бюст.
Видео © Twitter / revrrlewis
Смущённая Эйнсли засмеялась и попросила шутника-оператора вернуть камеру на место, а её соведущие не смогли сдержать улыбки, глядя на эту выходку.
Фото © Twitter / revrrlewis
Многим пользователям фрагмент тоже поднял настроение. Однако некоторые юзеры были возмущены и подобным "трюком", и реакцией коллег ведущей. А другие решили вступиться за оператора, предположив, что он нечаянно уснул на рабочем месте.
Это весело
Оператор сделал то, что сделал бы любой парень
Думаю, камера была автоматизирована, а оператор заснул у пульта
WOW-news
Оператор во время эфира настолько увлёкся, что показал любимую часть тела телеведущей
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