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Оператор во время эфира настолько увлёкся, что показал любимую часть тела телеведущей

Журналистка не ожидала подобного внимания.

Видео © Twitter / revrrlewis

В Сети набирает популярность видео странного момента с участием 44-летней ведущей американского утреннего шоу Fox & Friends Эйнсли Эрхардт. Когда журналистка внимательно слушала высказывание своего коллеги, камера внезапно сместилась и из кадра пропало лицо ведущей. Зато туда попал её пышный бюст.

Видео © Twitter / revrrlewis

Смущённая Эйнсли засмеялась и попросила шутника-оператора вернуть камеру на место, а её соведущие не смогли сдержать улыбки, глядя на эту выходку.

Фото © Twitter / revrrlewis

Фото © Twitter / revrrlewis

Многим пользователям фрагмент тоже поднял настроение. Однако некоторые юзеры были возмущены и подобным "трюком", и реакцией коллег ведущей. А другие решили вступиться за оператора, предположив, что он нечаянно уснул на рабочем месте.

Это весело

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DangerProbe

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AlexAurlom

Ведущая общалась с нудистами в прямом эфире, но оператор случайно показал больше, чем можно было

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